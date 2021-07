Bộ Y tế sáng 4-7 cho biết tính từ 18h ngày 3-7 đến 6h ngày 4-7 có 267 ca mắc mới (BN19044-19310), trong đó 263 ca ghi nhận trong nước. Trong số này có 250 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.



Tại TP. Hồ Chí Minh (217), 217 ca bệnh (BN19089-BN19305) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh; 204 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 13 ca đang điều tra dịch tễ.

Phú Yên (17), (BN19045-BN19049, BN19051, BN19053, BN19055-BN19056, BN19064, BN19072-BN19073, BN19083-BN19084, BN19036, BN19038, BN19310) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 2-7 dương tính với SARS-CoV-2.

Long An (15), (BN19050, BN19052, BN19054, BN19057-BN19063, BN19065-BN19069) ghi nhận tại tỉnh Long An: là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 1-7 dương tính với SARS-CoV-2.

Khánh Hoà (9), (BN19074-BN19082) ghi nhận tại tỉnh Khánh Hoà: là các trường hợp liên quan đến BN17725, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 02 và 03-7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hoà.

Bà Rịa - Vũng Tàu (2), (BN19070-BN19071)ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 3-7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền.

Đồng Tháp (2), (BN19307, BN19309) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: là các trường hợp F1 của BN14437 đã được cách ly từ trước. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

An Giang (1) ; (BN19044) ghi nhận tại tỉnh An Giang: nữ, 36 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang; là trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 3-7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú.