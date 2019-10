Theo đó, UBND TP yêu cầu Sở Y tế xử lý nghiêm các cơ sở có vi phạm, các cơ sở thẩm mỹ thuộc thẩm quyền quản lý; đặc biệt vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh. Chấm dứt hoạt động đối với các cơ sở không phép, cơ sở hoạt động quá phạm vi chuyên môn cho phép, cơ sở vi phạm về quảng cáo khám, chữa bệnh. Công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, phòng tránh.



Sáng 29-10, Sở Y tế TP.HCM cũng cho biết những cơ sở thẩm mỹ xăm, phun, thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm thì không cần giấy phép hoạt động. Tuy nhiên, những cơ sở này phải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật.

Cụ thể: Người thực hiện phun, xăm, thêu phải có chứng nhận hoặc chứng chỉ đào tạo, dạy nghề do cơ sở đào tạo hoặc dạy nghề hợp pháp cấp. Bên cạnh đó còn phải đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ theo Nghị định 155/2018 của Chính phủ.

Những cơ sở thẩm mỹ phải có giấy phép hoạt động bao gồm: Có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người), xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm.

Theo Sở Y tế TP.HCM, dù là theo hình thức nào thì người thực hiện hoạt động thẩm mỹ phải có chứng nhận hoặc chứng chỉ đào tạo, dạy nghề do cơ sở đào tạo hoặc dạy nghề hợp pháp cấp.