Đến chiều 17-3, báo cáo từ các cơ sở y tế cho thấy số trẻ dương tính với kháng thể sán heo đã tăng lên, hiện có khoảng 151 trẻ nhiễm sán. Đây chưa phải con số cuối cùng bởi còn rất nhiều trẻ chưa có kết quả xét nghiệm.



Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết từ hôm nay (18-3) sẽ lấy mẫu máu, xét nghiệm cho tất cả trẻ trong 19 trường mầm non và tiểu học thuộc huyện Thuận Thành. Chi phí xét nghiệm do tỉnh chi trả toàn bộ. 19 trường này đều sử dụng chung thực phẩm do Công ty Hương Thành, nhà cung cấp thực phẩm đang bị nghi ngờ là đưa thịt heo, thịt gà bẩn vào trường học.

Các bệnh nhi đã nhiễm sán, tỉnh sẽ cấp thuốc điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế.