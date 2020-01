Số ca cấp cứu ngoại viện TNGT do rượu, bia giảm nhiều

Gần 19 giờ ngày 19-1 (25 tháng Chạp), PV PLO có mặt tại Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM để ghi nhận tình hình cấp cứu ngoại viện tai nạn giao thông liên quan rượu, bia.

Ngồi tới gần 24 giờ cùng ngày, PV ghi nhận trung tâm chỉ nhận những cuộc điện thoại gọi báo cấp cứu các bệnh nội khoa (tim mạch, co giật…).

Duy nhất một cuộc gọi điện thoại báo người thân té ngã trong nhà do say rượu, nhờ trung tâm hỗ trợ. Tuy nhiên trên đường đi, thân nhân gọi điện báo người này đã tỉnh nên không cần sự hỗ trợ nữa, do đó tổ cấp cứu ngoại viện quay xe về.



Nhân viên cấp cứu 115 TP.HCM chuyển nạn nhân tai nạn giao thông tới bệnh viện. Ảnh: TRẦN NGỌC

Điều dưỡng Võ Văn Viên (phụ trách điều phối cấp cứu) cho biết trung tâm chỉ cấp cứu duy nhất một trường hợp tai nạn giao thông liên quan rượu, bia trong ngày 19-1. Tai nạn xảy ra trên địa bàn huyện Bình Chánh (TP.HCM) vào buổi chiều, nạn nhân bị xây xát nhiều chỗ trên người.

“Con số này thấp rất nhiều so với trước khi nghị định 100 có hiệu lực. Trước đây, chỉ riêng Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM (không tính các trạm vệ tinh đặt tại những bệnh viện trên địa bàn TP.HCM) mỗi ngày phải cấp cứu trên 10 trường hợp tai nạn giao thông liên quan rượu, bia.

Hiện chỉ có không tới năm ca mỗi ngày. Thậm chí có ngày không ghi nhận bất kỳ trường hợp tai nạn giao thông liên quan rượu, bia” – ông Viên nói.

Bác sĩ (BS) Phạm Đình Quyết (trưởng ca trực cấp cứu), cho biết trước đây trong ca trực phải đi cấp cứu mỗi ngày ít nhất năm trường hợp tai nạn giao thông liên quan rượu, bia. Cuối tuần con số này còn nhiều hơn.

“Giờ mỗi ngày chỉ tầm 2-3 ca, thậm chí có ngày không ca nào” – BS Quyết nói.