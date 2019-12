Sở Y tế Đà Nẵng nói thêm về vụ sản phụ tử vong nghi thuốc tê

Ông Út cho biết sau khi nghe báo cáo, nghiên cứu hồ sơ bệnh án và tài liệu liên quan, hội đồng chuyên môn đã có nhiều phiên họp và kết luận sự việc ở BV Phụ nữ là sự cố y khoa nghiêm trọng có liên quan đến thuốc tê Bupivacaine do Ba Lan sản xuất.



"Kết quả kiểm nghiệm của Viện kiểm nghiệm trung ương cho thấy thuốc này đạt tiêu chuẩn về chất lượng. Chúng tôi cũng thu thập được nhiều ý kiến chuyên gia là các trường hợp tử vong này không do phẫu thuật. Vấn đề còn lại là do ngộ độc thuốc gây tê.

Ca thứ ba bệnh nhân mới chỉ gây tê thì đã có triệu chứng ngộ độc, rất may mắn là được chuyển kịp thời đến BV Đà Nẵng mổ lấy con an toàn và điều trị theo hướng ngộ độc thuốc tê. Hiện bệnh nhân đã qua khỏi. Như vậy có thể kết luận là các sự cố y khoa xảy ra tại BV Phụ nữ là do ngộ độc thuốc gây tê Bupivacaine” - ông Út nói.



Ông Nguyễn Út, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, thông tin thêm về sự việc. Ảnh: TÂM AN

Ông Út cho biết nhiều bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng từng sử dụng thuốc gây tê Bupivacaine và chưa có sự cố nào. Ba trường hợp xảy ra tại BV Phụ nữ TP có thể là do cơ địa của bệnh nhân mẫn cảm thuốc gây tê này.

Trả lời câu hỏi chỉ trong thời gian ngắn nhưng đã có ba trường hợp tử vong và nguy kịch liên quan đến thuốc gây tê liệu có phải là trùng hợp? Ông Út cho biết: "Cũng có thể đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên".

Cũng theo ông Út, Sở Y tế Đà Nẵng đã đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh thu hồi ngay loại thuốc gây tê Bupivacaine do Ba Lan sản xuất và tìm thuốc khác thay thế. Hiện nhà cung ứng thuốc cũng đã cho thu hồi loại thuốc này.

Với câu hỏi Viện Kiểm nghiệm thuốc trung ương kết luận thuốc gây tê Bupivacaine là an toàn nhưng hội đồng chuyên môn lại kết luận sản phụ tử vong là ngộ độc thuốc. Liệu có sự mâu thuẫn?

Ông Út giải thích: "Thứ nhất là về chất lượng thuốc, chỉ khi nào có kết quả của Viện Kiểm nghiệm thì mới biết thuốc có đạt yêu cầu, có hiệu quả, an toàn hay không. Thứ hai là ngộ độc này không phải do chất lượng thuốc mà có thể do cơ địa mẫn cảm hoặc do kỹ thuật của người gây tê, đều có thể gây ra ngộ độc thuốc tê".

Còn việc Sở Y tế Đà Nẵng vẫn chưa xác định chính xác được nguyên nhân, thì ông Út cho rằng hiện nay chỉ mới dừng lại ở việc xác định đây là trường hợp ngộ độc thuốc tê Bupivacaine, sẽ khó để xác định có hay không lỗi kỹ thuật nếu không chứng kiến việc gây tê.

"Các bác sĩ cũng có chứng chỉ hành nghề gây tê, gây mê hồi sức. Lâu nay họ cũng từng làm công việc này chứ không phải mới làm lần đầu" - ông nói thêm.



Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, thăm hỏi sức khỏe của sản phụ H. tại thời điểm chị này đang được cứu chữa tại BV Đà Nẵng.

Nói về sai sót của BV Phụ nữ, Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết tỉ lệ tử vong do ngộ độc thuốc gây tê là rất cao. Hội đồng chuyên môn nhận thấy BV Phụ nữ tiên lượng không tốt ca bệnh sẽ diễn tiến nặng nên khi chuyển lên bệnh viện tuyến trên thì bệnh nhân đã tử vong.

“Hội đồng chuyên môn thành lập chủ yếu để xác định đây có phải sự cố y khoa không, liên quan đến vấn đề gì, nguyên nhân tử vong là do đâu. Còn xử lý cá nhân hay tập thể là do ban giám đốc, đơn vị và cơ quan có thẩm quyền. Sau khi có kết luận của hội đồng chuyên môn chúng tôi đã chỉ đạo BV Phụ nữ TP tổ chức rút kinh nghiệm, xử lý cá nhân và có báo cáo theo quy định” - ông Út nói.