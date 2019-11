Sức khỏe 4 bệnh nhân ghép tim đầu tiên tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Ngày 23-11, Trung tâm Tim mạch BV Chợ Rẫy (TP.HCM) đã phối hợp cùng Trung tâm Đào tạo BV Chợ Rẫy tổ chức Hội nghị Tim mạch lần 1.

Ở lĩnh vực hồi sức – phẫu thuật tim người lớn, báo cáo về 4 trường hợp ghép tim đầu tiên tại BV Chợ Rẫy từ tháng 5-2017 đến nay, BS CK2 Nguyễn Thái An, Trưởng khoa hồi sức phẫu thuật tim người lớn cho biết sức khỏe của các bệnh nhân đều ổn định.

Các ca phẫu thuật được thực hiện với sự hỗ trợ của BV Việt Đức (Hà Nội), trong đó có 2 ca phẫu thuật được ghép tim từ người cho chết não ở Hà Nội vận chuyển về BV, một trường hợp ở BV Đa khoa Đồng Nai và một trường hợp người cho là bệnh nhân chết não ở BV Chợ Rẫy. Sau ghép tim, các bệnh nhân được điều trị ức chế miễn dịch sau ghép và hiện tại đang tiếp tục điều trị phác đồ, tỉ lệ đáp ứng điều trị tốt 100%.



Bệnh nhân nhận được trái tim ghép từ người đàn ông chết não ở BV Đa khoa Đồng Nai. Ảnh: HL

Theo BS Nguyễn Thái An, suy tim là một gánh nặng lớn trong chăm sóc y tế đối với cả gia đình và xã hội do thời gian điều trị kéo dài và chi phí cao, chất lượng cuộc sống của bệnh nhân vẫn còn kém, tỉ lệ tử vong cao, nhất là đối với bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối. “Các bệnh nhân có chỉ định ghép tim thời gian sống rất ngắn ngủi, nếu không được ghép tim không thể đến một năm”, BS An cho hay.

Ngoài ra, theo BS An, sự thành công của mỗi ca ghép tim là sự phối hợp của toàn xã hội chứ không chỉ riêng ngành y. BS An mong muốn ngày càng có nhiều người hiểu được nghĩa cử hiến tạng cao đẹp để góp phần mang đến sự sống cho nhiều người sự sống chỉ còn leo lắt.

Hội nghị Trung tâm Tim mạch bệnh viện Chợ Rẫy lần 1 đã chính thức diễn ra với 1 phiên toàn thể và 8 phiên chuyên đề. Tại hội nghị, các chuyên gia đã báo cáo, cập nhật những thông tin, kỹ thuật mới nhất trong chẩn đoán và điều trị ở nhiều lĩnh vực Hồi sức – Phẫu thuật tim người lớn, Hồi sức - Phẫu thuật tim trẻ em; Phẫu thuật Mạch máu; Điều trị Can thiệp tim mạch; Điều trị Rối loạn nhịp; Điều trị nội khoa Tim mạch; Gây mê Phẫu thuật tim...

Trung tâm Tim mạch bệnh viện Chợ Rẫy là Trung tâm điều trị lâm sàng và nghiên cứu phòng chống các bệnh lý về tim mạch. Ngoài ra, Trung tâm còn có chức năng đào tạo, chỉ đạo tuyến chuyên ngành Tim mạch cũng như các ngành liên quan cho các bệnh viện ở khu vực phía Nam.