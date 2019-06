Tài “dao kéo” của ê kíp bác sĩ Let Me In tại Việt Nam

Ê kíp bác sĩ làm nên tên tuổi cho chương trình truyền hình thực tế vang danh châu Á này mới đây đã có mặt tại Việt Nam và sẽ làm việc thường xuyên tại bệnh viện Vinmec Times City (Hà Nội), thông qua hợp tác giữa bệnh viện thẩm mỹ View của Hàn Quốc và hệ thống Y tế Vinmec.



Cô gái đến từ Việt Nam bị đồng nghiệp gọi “bà ngoại”

Khe hở môi và vòm miệng méo khiến Trần Thị Hà luôn là đề tài châm chọc của bạn bè và những người xung quanh. Đồng nghiệp ác ý gọi Hà với tên “bà ngoại” khiến cô thường xuyên sống trong mặc cảm và chán nản khi tiếp xúc với mọi người.





Mơ về một ngoại hình bình thường như nhiều người, Hà từng dành dụm tiền để đi làm phẫu thuật thẩm mỹ với hy vọng khắc phục được những khiếm khuyết trên gương mặt, nhưng kết quả không như mong đợi. Hà chán chường khi ngoại hình kém sắc khiến cô không thể lập gia đình cũng như không thể có một công việc tốt.

Hoàn cảnh đáng thương của Trần Thị Hà đã đưa cô trở thành nhân vật của chương trình truyền hình thực tế Let Me In mùa 5. Đội ngũ bác sĩ từ Bệnh viện thẩm mỹ View đã giúp đường nét trên khuôn mặt Hà trở nên nữ tính hơn, chỉnh lại hai hàm đem lại nụ cười tự nhiên, đồng thời chỉnh cằm thon gọn, tạo gương mặt V-line cuốn hút cho cô gái đến từ Việt Nam.





Cuộc sống của Hà thay đổi hoàn toàn sau khi về nước. Cô tự tin giao tiếp, chủ động hơn trong công việc cũng như chuyện tình cảm của mình. “Tôi như được sinh ra một lần nữa vậy”, cô chia sẻ trên truyền hình.

Trả lại nụ cười cho cô gái có hàm răng vỡ vụn





Ngay từ khi còn nhỏ, hàm răng của Kim Baek Joo đã bị vỡ vụn do tai nạn giao thông. Những cơn đau dai dẳng kéo dài khiến cô gái 28 tuổi không thể nhai đồ ăn một cách bình thường. Hàm răng méo mó, mọc lệch không những khiến Baek Joo tự ti không dám cười hay mở miệng trước mặt người khác mà còn khiến cô bị ghẻ lạnh, chê bai.





Trở thành nhân vật chính của Let Me In mùa 3, các chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ của View đã giúp Kim Baek Joo làm lại cuộc đời. Sau ca phẫu thuật cấy ghép, định hình răng, các khách mời của chương trình sững sờ khi thấy ngoại hình mới của Baek Joo hoàn toàn xinh đẹp, dễ thương như những ngôi sao truyền hình. Nhiều người nhận xét diện mạo sau phẫu thuật của cô giống hệt nữ diễn viên Kim Ah Joong nổi tiếng trong phim Sắc đẹp ngàn cân.

Hồi sinh gương mặt sẹo cho Choi Sun Mi

Một tai nạn thảm khốc đã xảy đến với Choi Sun Mi khi cô đang trên đường từ trường về nhà. Cô bị chiếc xe gây tai nạn kéo dọc trên đường khiến gương mặt phải hứng chịu một tổn thương vĩnh viễn không thể phục hồi. Phần da bị phá hủy sau đó được các bác sĩ chữa lành nhưng lại bất lực trong việc tạo hình lại, cô gái 24 tuổi phải mang gương mặt méo mó biến dạng đến khổ sở. Đồng thời, do da bị kéo căng, vùng da mắt của Sun Mi cũng bị tổn thương nặng nề, cô không thể nhắm mắt khi ngủ.





Bạn bè xa lánh, cuộc sống của Sun Mi bị đảo lộn và gặp rất nhiều khó khăn. Theo các bác sĩ, vùng da mặt của Sun Mi bị tổn thương quá lớn và quá sâu nên cần trị liệu lâu dài để phục hồi. Sun Mi đã trải qua rất nhiều lần trị liệu và cuối cùng đã có được diện mạo và cuộc sống mới với tài dao kéo của các bác sĩ đến từ Let Me In.

Phù phép diện mạo mới cho cô gái bị chê có gương mặt “phù thuỷ”





Là sinh viên giỏi chuyên ngành Marketing, được đào tạo từ trường Ivy League (đại học tinh hoa) Mỹ, nhưng Shim Yu Ra (24 tuổi) không thể kiếm được việc làm vì ngoại hình của mình. Cô gái trẻ đau khổ, tự ti bởi gương mặt với xương hàm và cằm nhô không cân đối. Luôn phải chịu đựng những lời chê bai, nhạo báng. Đã có lúc Yu Ra nghĩ đến việc tự tử.

Từ Mỹ trở về Hàn Quốc, Shim Yu Ra tham gia Let Me In mùa 3. Cô đã được các bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình dung nhan và vòng 1 mang đến cho cô một diện mạo và số phận hoàn toàn mới. Yu Ra tự tin tìm cho mình một công việc tốt và có cuộc sống tốt hơn sau phẫu thuật.

Thay đổi số phận cho cô gái có bộ ngực quá khổ





Bộ ngực quá cỡ và chảy xệ khiến Jang Ye Seul, sinh viên thanh nhạc đến từ thành phố Jeon Ju, thường xuyên trở thành đề tài bàn tán của bạn bè, thậm chí là mục tiêu của những tên yêu râu xanh.

Cô không thể ngồi quá lâu vì eo đau vai mỏi. Cô gái trẻ còn có xu hướng bị gù lưng do sức nặng của vòng một. Vùng ngực của Jang Ye Seul còn bị mưng mủ, phải bôi thuốc hằng ngày vì thường xuyên phải bó chặt trước ánh mắt soi mói của mọi người.





Sau 70 ngày được phẫu thuật và chăm sóc bởi các bác sĩ của bệnh viện thẩm mỹ View, Jang Ye Seul không chỉ có thân hình chuẩn, khuôn mặt đẹp mà còn giảm được 14 kg (từ 67 kg xuống còn 53 kg) nhờ tư vấn trong quá trình làm phẫu thuật. Không còn đau đớn vì bộ ngực chảy xệ quá khổ và trở nên tự tin với nhan sắc của mình, cô sinh viên 20 tuổi chỉ biết rơi nước mắt hạnh phúc khi bước lên sân khấu của Let Me In.