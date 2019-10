Tạm ngưng gây mê tại 2 cơ sở thẩm mỹ có bệnh nhân tử vong

Ngày 18-10, nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh, Sở Y tế TP.HCM có công văn yêu cầu hai cơ sở thẩm mỹ gồm Bệnh viện (BV) thẩm mỹ Kangnam và Emcas tạm ngưng thực hiện các kỹ thuật có liên quan đến việc sử dụng phương pháp vô cảm liên quan đến gây mê từ ngày 18-10.

Thời gian tạm ngưng là để hai BV chủ động rà soát, đánh giá lại mức độ an toàn phẫu thuật theo Bộ tiêu chí an toàn phẫu thuật của Bộ Y tế, củng cố, khắc phục ngay những nội dung chưa đảm bảo (nếu có). Sau đó, gửi báo cáo về Sở Y tế để xem xét và đánh giá lại mức độ an toàn phẫu thuật của BV, báo cáo Bộ Y tế và UBND TP.

Ngoài ra, đối với vụ việc bệnh nhân tử vong ở BV Emcas vào tối 17-10, Sở Y tế cho biết sau khi tiếp nhận thông tin về sự cố y khoa tại cơ sở này, Thanh tra Sở Y tế phối hợp Phòng Nghiệp vụ Dược tiến hành kiểm tra, xác minh và điều tra vụ việc, niêm phong bệnh án liên quan, thực hiện niêm phong toàn bộ các loại thuốc cùng lô, vỏ thuốc đã sử dụng cho bệnh nhân trước đó để phục vụ cho công tác điều tra, xác minh.

Hiện tại, lãnh đạo Sở Y tế thành lập Hội đồng chuyên môn để tìm nguyên nhân của sự cố y khoa xảy ra tại cơ sở này và Sở Y tế sẽ tiếp tục thông tin vụ việc sau khi có kết luận của hội đồng.

Như PLO đã thông tin, vào ngày 11-10, nữ bệnh nhân (58 tuổi) vào BV thẩm mỹ Kangnam (phường 9, quận 3) thực hiện phẫu thuật căng da mặt. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân tiến triển bình thường nhưng 4 tiếng sau, bệnh nhân đột ngột khó thở, tím tái, suy hô hấp và được cấp cứu, đưa vào BV Nhân dân 115 và Chợ Rẫy cứu chữa nhưng đã tử vong vào tối 14-10.

Khi Sở Y tế đang thành lập hội đồng chuyên môn xác định nguyên nhân tử vong của bệnh nhân tại cơ sở thẩm mỹ Kangnam thì nhận được thông tin báo cáo từ BV thẩm mỹ Emcas (phường 12, quận 10) cho biết một bệnh nhân nữ tử vong sau khi nâng ngực vào tối 17-10. Ca phẫu thuật nâng ngực cho bệnh nhân diễn ra bình thường, tuy nhiên 5 tiếng sau ca phẫu thuật, bệnh nhân đột ngột sùi bọt mép, lơ mơ và được hồi sức tích cực tại cơ sở. Sau đó, bệnh nhân được chuyển BV Nhân dân 115 nhưng không qua khỏi.