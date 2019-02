Tết Kỷ Hợi, TP.HCM cấp cứu 2.400 ca tai nạn giao thông

Ngày 10-2, theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, trong 9 ngày nghỉ Tết vừa qua, các bệnh viện (BV) trên địa bàn TP đã khám chữa bệnh cho 91.215 người, trong đó có 27.086 trường hợp đến cấp cứu do các tai nạn.

Đứng đầu trong số hơn 27.000 ca cấp cứu do tai nạn vẫn là do tai nạn giao thông với hơn 2.400 trường hợp, tăng 218 trường hợp so với kỳ nghỉ Tết Mậu Tuất 2018. Tiếp theo là tai nạn sinh hoạt với 2.374 trường hợp, tai nạn do pháo nổ 22 trường hợp.

Đáng chú ý, Tết Nguyên đán 2019, các BV cũng ghi nhận số người phải cấp cứu do ngộ độc rượu bia tăng cao hơn năm ngoái (33 trường hợp). Bên cạnh đó, số ca cấp cứu do ẩu đả, đánh nhau cũng tăng (526 trường hợp so với 433 trường hợp của kỳ nghỉ Tết 2018).

Những ngày nghỉ Tết, các BV cũng tiếp nhận 15.700 trường hợp phải nhập viện điều trị, các bác sĩ cũng đã thực hiện 2.272 ca phẫu thuật từ mức độ nhỏ đến lớn để cứu sống bệnh nhân. Tính từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết, có 80 trường hợp tử vong tại các BV, trong đó 7 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông.

Đến ngày mùng 6 Tết vẫn còn hơn 92.000 người đang tiếp tục điều trị tại các BV. Các BS cũng thực hiện đỡ và mổ đẻ cho hơn 2.700 thai phụ.