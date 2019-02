Thạc sĩ hiến giác mạc khi đơn còn ở bưu điện

Ngày 20-2, đường dây nóng của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia nhận được một cuộc gọi hiến tạng đặc biệt.



Đó là cuộc gọi của chị Lê Thị Phương hỏi về lá đơn đăng ký hiến tặng mô/tạng của anh họ mình là anh Hắc Ngọc Trung (trú Thanh Xuân, Hà Nội) đã được gửi tới trung tâm ngày 19-2.

Sau khi kiểm tra cán bộ của trung tâm cho biết vẫn chưa nhận được lá đơn này. Ngay lập tức chị Phương bùi ngùi thông báo anh Trung vừa trút hơi thở cuối cùng tại BV 198, Hà Nội. Gia đình mong muốn được hiến tặng giác mạc của anh theo đúng nguyện vọng của người đã mất.

Được biết anh Hắc Ngọc Trung vốn là một thạc sĩ công tác trong ngành ngân hàng. Anh phát hiện mình mắc bệnh ung thư khoảng hai tháng trước. Những ngày cuối đời, anh chia sẻ về nguyện vọng hiến tặng mô/tạng của mình cho y học. Anh mong muốn nếu phải ra đi sẽ để lại một phần cơ thể giúp những người bệnh đang cần và thông qua đó anh vẫn tiếp tục được sống, được cống hiến cho đời.



Anh Hắc Ngọc Trung lúc còn sống. Ảnh: GĐCC

Ngay sau khi nhận được thông tin, trung tâm đã kết hợp với ngân hàng mắt trung ương đến bệnh viện tiếp nhận giác mạc của anh Trung.

Sau hai ngày hoàn thành nguyện vọng cho chàng thạc sĩ trẻ tuổi, hôm qua (22-2), Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia mới nhận được lá đơn đăng ký hiến tạng của anh Hắc Ngọc Trung gửi tới. Lá đơn của anh ghi ngày đăng ký là 18-2-2019. Lá đơn này được chị Lê Thị Phương viết giúp anh. Hôm ấy anh rất yếu, phần chữ ký của anh trong đơn cũng thể hiện rõ điều đó.

Trao đổi với ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, về trường hợp của anh Trung, ông Phúc cho biết: Theo khoản 2 Điều 21 của Luật Hiến, lấy, ghép, mô, bộ phận cơ thể người, việc lấy mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết được thực hiện trong các trường hợp sau đây: a) Có thẻ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết; b) Có thẻ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết và đã được công bố là chết não theo quy định tại khoản 5 Điều 27 của luật này; c) Trường hợp không có thẻ hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết thì việc lấy phải được sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó hoặc vợ, chồng hoặc đại diện các con đã thành niên của người đó. “Trong khi đơn đăng ký của anh Trung đang trên đường đến trung tâm thì anh Trung qua đời và gia đình đã chủ động báo tin, do đó việc tiếp nhận giác mạc là phù hợp. Trường hợp của anh Trung vừa rồi rơi vào điểm c khoản 2 Điều 21 trên” - ông Phúc cho biết.

Được biết giác mạc của anh Trung hiện đang được hội chẩn để ghép.