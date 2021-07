Sáng 2-7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa thông tin về 3 ca dương tính vừa được ghi nhận.

Các ca bệnh là công dân trên chuyến bay VN 6802 từ Băng Cốc (Thái Lan) về Sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 13g 30 phút ngày 30-6.

Sau khi hạ cánh, những công dân này được xe quân đội đưa về tỉnh Thanh Hóa lúc 18g cùng ngày để thực hiện cách ly tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh (Trường Đại học Hồng Đức) và Trường quân sự tỉnh cũ (phường Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa).

Đến ngày 1-7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho những công dân này. Đến sáng nay nay đã phát hiện 3 trường hợp dương tính với COVID-19.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã báo cáo Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo phối hợp với Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh và Trường quân sự tỉnh khẩn cấp chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Phổi thực hiện cách ly, điều trị.

Việc truy tìm F1, F2 và các biện pháp phòng chống dịch vẫn đang được khẩn trương triển khai.