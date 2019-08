Thành lập tổ công tác xử lý sự cố chạy thận ở Nghệ An

Sau khi nhận được báo cáo liên quan đến sự cố y khoa trong quá trình chạy thận tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, ngày 01-8, Sở Y tế Nghệ An đã ban hành Quyết định số 741/QĐ-SYT về việc thành lập tổ công tác tham mưu xử lý sự cố y khoa.



Tổ công tác gồm: Phó giám đốc sở Y tế BSCK2 Đậu Huy Hoàn làm tổ trưởng; Trưởng phòng Nghiệp vụ Y BSCK2 Luyện Văn Tịnh làm tổ phó và các thành viên khác của Sở Y tế Nghệ An.



Theo đó, Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra, xác minh sự cố y khoa về chạy thận nhân tạo xảy ra tại Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An. Báo cáo, tham mưu lãnh đạo Sở Y tế giải quyết sự cố y hoa theo quy định của pháp luật.



PGS.TS Bùi Xuân Cơ, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - BV Bạch Mai thăm khám cho bệnh nhân trong sự cố chạy thận ở Nghệ An. Ảnh: BVCC

Đồng thời, Sở Y tế Nghệ An cũng có công văn về việc ngừng chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu: Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An ngừng việc chạy thận nhân tạo tiến hành rà soát toàn bộ quy trình chạy thận để xác định chính xác nguyên nhân, triển khai khắc phục triệt để các nguyên nhân cho đến khi đảm bảo tuyệt đối an toàn, báo cáo Sở Y tế xem xét, đồng ý bằng văn bản mới được hoạt động chạy thận trở lại.



Trước đó, vào chiều 30-7, 21 bệnh nhân tại Khoa nội thận của Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An đang chạy thì 6 người có biểu hiện bất thường như mệt mỏi, tăng huyết áp, sốt, khó thở, tức ngực... Ngay lập tức các y, bác sĩ đã dừng ca chạy thận, đưa các bệnh nhân xuống Khoa hồi sức tích cực chống độc kiểm tra.

Có 2 bệnh nhân được chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục điều trị. Hiện cả 2 bệnh nhân này đều đã thoát sốc. Tuy vậy một người vẫn trong tình trạng nặng do có bệnh nền lupus, dấu hiệu rối loạn đông máu nên đang tiếp tục phải hồi sức. Người còn lại có thể được chuyển sang chạy thận nhân tạo ngắt quãng.