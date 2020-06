(PL)- Thanh tra Sở Y tế TP Hải Phòng xác nhận đơn vị vừa lập biên bản xử phạt hành chính Công ty TNHH HITECH (trụ sở tại tổ 3, khu Cựu Viên, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng) với mức phạt 35 triệu đồng do không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi sản xuất nước uống tinh khiết đóng bình.