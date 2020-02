Thông tin Vĩnh Long có 5 ca nhiễm virus Corona là bịa đặt

Ngày 31-1, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an TP Vĩnh Long đã mời làm việc đối với AX (31 tuổi, ngụ phường 1, TP Vĩnh Long) vì đăng tải nội dung sai sự thật về dịch bệnh đường hô hấp cấp do virus Corona mới trên Facebook.



Thông tin bịa đặt được phụ nữ đang tải trên Facebook. Ảnh Công an cũng cấp

Trước đó, người phụ nữ này đã sử dụng tài khoản Facebook LXBX đăng tải nội dung “trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện 5 ca nhiễm virut corona, trong đó có 2 ca nằm trong Bệnh viện Xuyên Á”. Sau khi nội dung được đăng tải đã gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

Công an đã tiến hành xác minh và mời AX làm việc. Tại cơ quan công an, AX thừa nhận thông tin trên là không có thật, bịa đặt nhằm tuyên truyền về dịch bệnh Corona cho người dân phòng ngừa.

Công an Vĩnh Long đã lập biên bản vụ việc, yêu cầu AX gỡ bỏ thông tin và công an tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.