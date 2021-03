Thu giấy phép chữa bệnh nơi liên quan 'thần y' Võ Hoàng Yên

Ngày 25-3, tại cuộc họp giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT và Hội Nhà báo tỉnh Bình Thuận tổ chức, TS. BS Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, đã thông tin về trường hợp ông Võ Hoàng Yên.



TS, BS Đặng Thức Anh Vũ thông tin vụ ông Võ Hoàng Yên.

Theo BS Vũ, ông Yên có hộ khẩu thường trú tại xã Gia An, huyện Tánh Linh từ 10-1-2011 từ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau chuyển đến.

Sau khi tốt nghiệp trung cấp Y sĩ Y học cổ truyền do trường trung cấp Tuệ Tĩnh Thanh Hóa đào tạo, cấp bằng ngày 14-7-2017, ông Yên đến Trung tâm Y tế Hàm Tân (Bình Thuận) thực hành khám chữa bệnh tại khoa Y học cổ truyền do bác sĩ Lê Trung Nhật hướng dẫn (từ 20-9-2017 đến 20-9-2018).

Kết thúc thời gian học, được Trung tâm Y tế Hàm Tân xác nhận quá trình thực hành chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp Y học cổ truyền.

Sở Y tế Bình Thuận khẳng định việc cấp chứng chỉ hành nghề cho ông Yên hoàn toàn đúng qui định.

Căn cứ các qui định pháp luật, Sở Y tế Bình Thuận cũng đã cấp giấy phép hoạt động cho 2 cơ sở nơi ông Võ Hoàng Yên đăng ký làm việc. Cơ sở thứ nhất là Phước Thiện Hưng An Tự ở xã Gia An, Tánh Linh: Cơ sở này được Sở Y tế Bình Thuận cấp giấy phép hoạt động từ tháng 10-2013, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật là ông Nguyễn Văn Bửu, hình thức phòng chẩn trị Y học cổ truyền. Thời gian ông Yên làm việc từ ngày 20-30 hàng tháng, bắt đầu từ tháng 11-2018 đến nay

Cơ sở thứ hai, phòng thuốc nam Phước Thiện Hưng Nghĩa Tự tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân: Giấy phép hoạt động do Sở Y tế Bình Thuận cấp tháng 1-2019, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật là bà Lê Thị Thu Hương theo hình thức phòng chẩn trị Y học cổ truyền. Thời gian ông Yên tham gia làm việc từ ngày 10-20 hàng tháng, từ tháng 1-2019 đến nay.

Ngày 18-3-2021, Sở Y tế ra quyết định thu hồi giấy phép khám chữa bệnh của cơ sở Phước Thiện Hưng Nghĩa Tự do bà Lê Thị Thu Hương người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật có đơn xin dừng hoạt động.

Các cơ sở trên hoạt động dưới sự quản lý kiểm tra của Phòng Y tế Tánh Linh, Hàm Tân. Hàng năm Thanh tra Sở Y tế thường xuyên kiểm tra tuy nhiên do nhận lực cán bộ ít và số lượng cơ sở khám chữa bệnh nhiều nên công tác thanh kiểm tra còn giới hạn.

Ngày 12-3, Thanh tra Sở Y tế đã thanh tra 2 cơ sở nơi ông Yên làm việc. Kết quả cơ sở Phước Thiện Hưng An Tự ở xã Gia An, Tánh Linh hoạt động đúng phạm vi chuyên môn do Sở Y tế cấp. Tuy nhiên có một số thiếu sót như thực hiện việc mở sổ khám chữa bệnh; công tác bảo quản, sơ chế thuốc Nam chưa đảm bảo qui định. Đoàn thanh tra đã nhắc nhở, hướng dẫn khắc phục những thiếu sót trên.

Cơ sở Phước Thiện Hưng Nghĩa Tự tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, theo bà Lê Thị Thu Hương thì từ ngày được Sở Y tế cấp phép đến nay không hoạt động.



PV PLO đặt câu hỏi, về việc năm 2018 ông Yên mới được cấp chứng chỉ hành nghề nhưng đã hoạt động không chứng chỉ từ 2004 đến 2018 tại Gia An, Sở Y tế có biết và Phòng Y tế huyện Tánh Linh có báo cáo cho Sở?

BS Vũ cho biết, không nhận báo cáo của Phòng Y tế. “Sở Y tế Bình Thuận chưa nhận thông tin phản ảnh nào về quá trình khám chữa bệnh của địa phương và người dân nơi ông Võ Hoàng Yên hành nghề khám chữa bệnh”, BS Vũ cho biết.

“Về việc chữa câm điếc của ông Yên, với tư cách là một tiến sĩ y học tốt nghiệp ở Nhật Bản, xin bác sĩ vui lòng cho biết ý kiến cá nhân của mình”, PLO đặt câu hỏi, BS Vũ trả lời: ”Bản thân cá nhân tôi và hầu hết những người hoạt động trong ngành y không ai tin được chuyện này”.