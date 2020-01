Tình hình cấp cứu trong 7 ngày nghỉ tết Nguyên đán tại TP.HCM

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM (từ ngày 23 đến 29-1, tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 5 tết Nguyên đán Canh Tý 2020), các bệnh viện trực thuộc sở đã tiếp nhận cấp cứu cho hơn 23.000 trường hợp.

So với tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, con số này tăng cao khi năm 2019 chỉ có hơn 16.000 trường hợp cấp cứu.

Trong tổng số hơn 23.000 trường hợp cấp cứu, có hơn 2.200 người bị tai nạn giao thông, hơn 1.900 người bị tai nạn sinh hoạt, 25 người phải nhập viện cấp cứu do pháo, chất nổ, 263 người cấp cứu do ẩu đả và hơn 17.800 trường hợp cấp cứu do nguyên nhân khác.

Ngoài ra, trong bảy ngày nghỉ tết, ghi nhận có 58 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt và các nguyên nhân khác.

Trước nguy cơ bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới (nCoV) xâm nhập vào Việt Nam trong dịp tết, Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế duy trì và tăng cường kiểm tra công tác kiểm dịch y tế tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Chỉ đạo Trung tâm cấp cứu 115 và BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM chuẩn bị sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới.



BV Chợ Rẫy, nơi tiếp nhận và điều trị cho hai trường hợp nhiễm virus Corona. Ảnh: HL

Tại BV Bệnh nhiệt đới, trong ngày 27-1 tiếp nhận hai bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona. Tuy nhiên, sau khi cách ly điều trị, tiến hành khai thác bệnh sử, tiền sử của hai bệnh nhân này không thấy có yếu tố dịch tễ đi vào vùng dịch bệnh, không có tiếp xúc với người nghi ngờ bị nhiễm bệnh và âm tính với kết quả xét nghiệm nên cả hai đã được xuất viện.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP tiếp tục giám sát các ca bệnh tay-chân-miệng, sốt xuất huyết. Đặc biệt là tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona.

Tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM), nơi chuyên cấp cứu các trường hợp bệnh nặng, khẩn cấp. Trong bảy ngày nghỉ tết, BV này thông tin đã tiếp nhận 2.076 trường hợp cấp cứu. Cụ thể, có 480 trường hợp tai nạn giao thông, các bác sĩ cũng đã tiến hành 278 ca phẫu thuật các loại.

Theo lãnh đạo BV Chợ Rẫy, số người bị tai nạn giao thông nhập viện cấp cứu giảm nhẹ so với kỳ nghỉ tết năm 2019. Tuy nhiên, một số tai nạn sinh hoạt, tai nạn do pháo, chất nổ lại có xu hướng tăng.

BV Chợ Rẫy cũng là nơi tiếp nhận hai trường hợp bệnh nhân người Trung Quốc dương tính với virus Corona. Hiện một bệnh nhân đã được điều trị âm tính với virus này và một bệnh nhân sức khỏe đang tiến triển tốt.