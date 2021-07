Tối 18-7, Bộ Y tế công bố cả nước thêm 2.828 ca mắc COVID-19 mới (BN51003-53830) gồm 21 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 2.807 ca ghi nhận trong nước



39 ca (BN51003-BN51012, BN51029-BN51035, BN51049-BN51054, BN51111, BN51138-BN51142, BN51171-BN51179, BN51331) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

14 ca (BN51013, BN51099-BN51109, BN51180-BN51181) ghi nhận tại TP. Cần Thơ: 2 ca là các trường hợp F1; 4 ca liên quan đến chợ Trà An; 2 ca liên quan đến chợ Tân An; 6 ca đang điều tra dịch tễ.

33 ca (BN51014-BN51017, BN51113-BN51135, BN51262-BN51266, BN51299) ghi nhận tại TP. Hà Nội: 24 ca là các trường hợp F1; 9 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

1 ca (BN51018) ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng: nam, 38 tuổi, địa chỉ tại TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh, đã chủ động khai báo y tế. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

1 ca (BN51019) ghi nhận tại tỉnh Thừa Thiên Huế: nam, 27 tuổi, địa chỉ tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 17/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

7 ca (BN51020-BN51021, BN51166-BN51170) ghi nhận tại tỉnh Bình Phước: 6 ca là các trường hợp F1; 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương.

1 ca (BN51022) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: nữ, 51 tuổi, địa chỉ tại TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; là trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 17-7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2 tỉnh Bắc Giang.

13 ca (BN51036-BN51048) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. 19 ngày qua không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng.

5 ca (BN51055-BN51057, BN51143-BN51144) ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: 4 ca là các trường hợp F1; 1 ca có tiền sử đi về từ nhiều địa phương. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

31 ca (BN51058-BN51088) ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: 26 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 5 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

9 ca (BN51089-BN51097) ghi nhận tại tỉnh Kiên Giang: 7 ca là các trường hợp F1; 2 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương. Kết quả xét nghiệm ngày 16-7 dương tính với SARS-CoV-2.

1 ca (BN51110) ghi nhận tại tỉnh Sóc Trăng: nữ, 61 tuổi, địa chỉ tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng; đang điều tra dịch tễ.

2 ca (BN51136-BN51137) ghi nhận tại tỉnh Bình Định: là các trường hợp F1, có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 18-7 dương tính với SARS-CoV-2.

4 ca (BN51146-BN51149) ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi: là các trường hợp F1 trong khu cách ly và khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 17-7 dương tính với SARS-CoV-2.

37 ca (BN51150-BN51165, BN51300-BN51320) ghi nhận tại tỉnh Bình Thuận: 35 ca là các trường hợp F1; 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương; 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

46 ca (BN51182-BN51195, BN51267-BN51298) ghi nhận tại TP. Đà Nẵng: 44 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 17-7 dương tính với SARS-CoV-2.

65 ca (BN51196-BN51260) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: 48 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa, 17 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

1 ca (BN51261) ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk: nữ, 19 tuổi, địa chỉ tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk; có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương, đã chủ động khai báo y tế. Kết quả xét nghiệm ngày 17-7 dương tính với SARS-CoV-2.

2 ca (BN51321-BN51322) ghi nhận tại tỉnh Hà Nam: 1 ca là F1 của BN26705; 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương. Kết quả xét nghiệm ngày 18-7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, tỉnh Hà Nam.

3 ca (BN51323-BN51325) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 17-7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

1 ca (BN51326) ghi nhận tại TP. Hải Phòng: nam, 38 tuổi, địa chỉ tại Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; là F1 của BN46376, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 17-7 dương tính với SARS-CoV-2.

4 ca (BN51327-BN51330) ghi nhận tại tỉnh Ninh Thuận: 2 ca là các trường hợp F1; 2 ca đang điều tra dịch tễ. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Ninh Thuận.

41 ca (BN51334-BN51374) ghi nhận tại tỉnh Long An: 26 ca là các trường hợp F1; 6 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 9 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

72 ca (BN51375-BN51446) ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: 46 ca là các trường hợp F1; 8 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 18 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

64 ca (BN51447-BN51510) ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

2.310 ca (BN51511-BN53820) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 1.745 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏ; 565 ca là người tại khu vực ổ dịch, tới khám sàng lọc tại Bệnh viện. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy cả ngày ghi nhận 5.887 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (4692), Bình Dương (345), Đồng Nai (147), Đồng Tháp (101), Long An (89), Khánh Hoà (60), Phú Yên (55), Đà Nẵng (46), Tây Ninh (42), Hà Nội (42), Bà Rịa - Vũng Tàu (41), Vĩnh Long (38), Bình Thuận (37), Tiền Giang (31), Cần Thơ (26), Kiên Giang (19), Bến Tre (17), Hưng Yên (13), Bình Phước (7), Bình Định (6), Nghệ An (5), Sóc Trăng (4), Bắc Ninh (4), Quảng Ngãi (4), Ninh Thuận (4), An Giang (3), Bắc Giang (2), Hà Nam (2), Đắk Nông (1), Lâm Đồng (1), Thừa Thiên Huế (1), Đắk Lắk (1), Hải Phòng (1); trong đó 4.960 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.