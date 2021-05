Tối 29-5, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 143 ca nhiễm COVID-19, gồm 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 141 ca trong nước: Bắc Giang (67), TP.HCM (29), Bắc Ninh (25), Hà Nội (7), Lạng Sơn (7), Hà Nam (3), Hải Dương (2), Long An (1).



Ca bệnh BN6714-BN6730, BN6740-BN6743, BN6752-BN6753, BN6755-BN6756 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 6 ca liên quan ổ dịch Thuận Thành, 17 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 2 ca đang điều tra dịch tễ.

Ca bệnh BN6731 ghi nhận tại tỉnh Long An: nam, 51 tuổi, địa chỉ tại TP Tân An, tỉnh Long An; là F1 BN6314, liên quan đến ổ dịch Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng, đã được cách ly.

Ca bệnh BN6732-BN6738 ghi nhận tại TP. Hà Nội: 6 ca là F1, 1 ca chuyên gia CTY Canon Quế Võ - Bắc Ninh, đã được cách ly.

Ca bệnh BN6739, BN6745 ghi nhận tại TP. Hải Dương: 1 ca là F1 BN5877, 1 ca sàng lọc cộng đồng.

Ca bệnh BN6744, BN6746, BN6856 ghi nhận tại tỉnh Hà Nam: là các trường hợp F1, đã được cách ly.

Ca bệnh BN6747-BN6751, BN6754, BN6757 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: 4 ca là F1, 2 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu - Bắc Giang, 1 ca đang điều tra dịch tễ.

Ca bệnh BN6760-BN6788 ghi nhận tại TP.HCM: 28 ca liên quan Hội Thánh truyền Phục Hưng, 1 ca là F1 BN6445, đã được cách ly.

Ca bệnh BN6789-BN6855 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp.