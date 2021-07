Tối 6-7, Bộ Y tế công bố thêm 504 ca mắc mới, trong đó ghi nhận trong nước 500 ca, bốn ca nhập cảnh.



Tại TP.HCM (271): (BN21700-BN21970) ghi nhận tại TP.HCM: 247 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 24 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng Tháp (99): BN21601-BN21699) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: 98 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Dương (92): (BN21972-BN22063) ghi nhận tại tỉnh Bình Dương. Cụ thể, 48 liên quan đến Công ty tại TP. Dĩ An; 6 liên quan đến Công ty tại TP Thủ Dầu Một; 1 ca liên quan đến Công ty tại TP Thuận An; 27 ca là các trường hợp F1; 10 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Phú Yên (16): (BN21573-BN21575, BN21578, BN21580-BN21587, BN21589-BN21591, BN21600) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

Long An (8): (BN21563-BN21565, BN21567-BN21570, BN21572) ghi nhận tại tỉnh Long An là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Nghệ An (3): (BN21576-BN21577, BN21579) ghi nhận tại tỉnh Nghệ An là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 4 và 5-7 dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Giang (2): (BN21598-BN21599) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang là các trường hợp F1. Kết quả xét nghiệm ngày 4-7 dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Ninh (2): (BN21561-BN21562) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh là các trường hợp F1 của BN14461, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 6-7 dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội (2); (BN21571, BN22064) ghi nhận tại TP Hà Nội: 1 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM; 1 ca là F1 của BN21331. Kết quả xét nghiệm ngày 6-7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Trà Vinh (2): (BN21593-BN21594) ghi nhận tại tỉnh Trà Vinh: 1 ca liên quan đến Chợ cá Bình Điền - TP.HCM; 1 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 5-7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1, tỉnh Trà Vinh.

Lạng Sơn (1): (BN21595) ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: nữ, 20 tuổi, địa chỉ tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; liên quan đến Khu công nghiệp Vân Trung, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 6-7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Phòng khám Đa khoa Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Hưng Yên (1): (BN21592) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: nam, 56 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng, là F1 của BN13632, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 6-7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh

An Giang (1): (BN21588) ghi nhận tại tỉnh An Giang: nam, 26 tuổi, địa chỉ tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; là F1 của BN19940, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 4-7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Như vậy, trong ngày 6-7 cả nước ghi nhận 1.019 ca mắc trong nước. Tại TP.HCM (710), Đồng Tháp (99), Bình Dương (92), Phú Yên (41), Long An (14), Hà Nội (12), Đồng Nai (11), An Giang (11), Hưng Yên (6), Bắc Giang (5), Thanh Hóa (4), Bắc Ninh (3), Nghệ An (3), Vĩnh Long (2), Hà Nam (2), Lạng Sơn (2), Trà Vinh (2); trong đó 872 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.