Tối 8-9, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.680 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 12.663 ca ghi nhận trong nước, 7.851 ca trong số này là ca cộng đồng.



Cụ thể tại TP. Hồ Chí Minh (7.308), Bình Dương (3.172), Đồng Nai (814), Long An (372), Tiền Giang (171), Cần Thơ (83), Đồng Tháp (62), Bình Phước (61), Quảng Bình (53), Tây Ninh (52), Khánh Hòa (48), An Giang (46), Kiên Giang (43).

Nghệ An (42), Bà Rịa - Vũng Tàu (42), Hà Nội (40), Đà Nẵng (30), Đắk Nông (28), Bình Định (27), Bình Thuận (26), Đắk Lắk (24), Phú Yên (19), Quảng Ngãi (19), Bạc Liêu (18), Sóc Trăng (13).

Trà Vinh (11), Thừa Thiên Huế (9), Bến Tre (6), Bắc Ninh (5), Cà Mau (5), Gia Lai (3), Quảng Nam (2), Ninh Thuận (2), Sơn La (2), Thái Bình (1), Hưng Yên (1), Hà Tĩnh (1), Lạng Sơn (1), Hậu Giang (1).

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 563.676 ca nhiễm, đứng thứ 50/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 158/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 5.730 ca nhiễm).

Trong ngày cả nước có 13.937 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh lên 325.647 bệnh nhân.

Theo tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ngày 8-9 ghi nhận 335 ca tử vong tại các tỉnh như sau, TP.HCM 268 ca, Bình Dương 34 ca; Tỉnh Long An ngày 8-9 8 ca; Tỉnh Tiền Giang ngày 7 ca; Đồng Nai 11 ca

Đồng Tháp, Vĩnh Long 1 ca, Bến Tre và Trà Vinh mỗi nơi 1 ca, tỉnh Khánh Hòa 1 ca

Tỉnh Tây Ninh bổ sung số liệu ca tử vong của tháng 8-2021 là 99 ca

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 14.135 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc, trong đó xác định thần tốc xét nghiệm trên diện rộng là then chốt, các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội thần tốc xét nghiệm cho toàn bộ người dân để phát hiện sớm nguồn lây nhằm cách ly, khoanh vùng, dập dịch kịp thời; hạn chế phong tỏa trên phạm vi rộng và thực hiện tốt việc chăm sóc điều trị người nhiễm COVID-19 (Công điện số 1346/CĐ-BYT ngày 08/9/2021 của Bộ Y tế).