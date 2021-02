TP.HCM ráo riết truy vết F1, dịch tiếp tục nóng ở Gia Lai

Ngày 4-2, Bộ Y tế công bố 46 ca nhiễm mới, đều là ca cộng đồng. Tổng tám ngày từ 28-1 đến 4-2, Bộ Y tế ghi nhận 375 ca nhiễm cộng đồng ở 10 tỉnh, thành gồm Hải Dương (278), Quảng Ninh (44), Hà Nội (22), Gia Lai (18), Bình Dương (5), Bắc Ninh (3), Hòa Bình (2), TP.HCM, Hải Phòng, Bắc Giang mỗi nơi một ca.

TP.HCM truy vết 51 người liên quan bệnh nhân công chứng viên

Chiều 4-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết tới thời điểm hiện tại, cơ quan y tế TP.HCM truy vết 51 trường hợp liên quan bệnh nhân (BN) 1883. Cơ quan y tế TP.HCM cũng đã lấy mẫu tất cả trường hợp nói trên để xét nghiệm SARS-CoV-2. Trong đó, 31 trường hợp tiếp xúc tại TP.HCM có 29 kết quả âm tính, hai đang chờ.

Bên cạnh đó, 14 trường hợp tiếp xúc trên chuyến bay VN7245 đều âm tính. Sáu trường hợp tiếp xúc trên chuyến bay QH242 cũng âm tính.

HCDC đề nghị những ai từng đến cơ sở Khỏe massage (93/1 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP.HCM) từ 13 giờ đến 15 giờ 40 ngày 29-1, cũng như hành khách đi trên hai chuyến bay VN7245 và QH242 ngày 29-1 liên hệ khai báo với cơ quan y tế địa phương. Riêng các trường hợp sinh sống tại TP.HCM, gọi điện thoại đường dây nóng của trung tâm y tế quận/huyện nơi cư trú để khai báo, hướng dẫn cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

BN 1883 là công chứng viên ở Hà Nội, vào TP.HCM ngày 29-1 và đã đến một số địa điểm trên địa bàn TP.

Trưa cùng ngày, đại diện Phòng công tác xã hội BV Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết BV vừa phát hiện một trường hợp F1 của bệnh nhân COVID-19 từ Gia Lai vào BV. F1 này là ông TTC, bác sĩ đang công tác tại BV đa khoa Gia Lai, có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính.

Khoảng 5 giờ 30 đến 9 giờ ngày 2-2, ông C. đi kèm một bệnh nhân đến phòng khám mắt tại BV Nhi đồng 1. Ông được cho thực hiện tờ khai y tế nhưng ghi địa chỉ tại quận 10, TP.HCM. Do tự khai không có yếu tố dịch tễ nên ông C. được bộ phận sàng lọc phân loại là đối tượng không có yếu tố nguy cơ, được phân vào phòng khám mắt.

Lúc 18 giờ 30 ngày 2-2, BV Nhi đồng 1 nhận được thông tin ông C. là F1. BV đã khẩn trương điều tra và cách ly 20 nhân viên (F2), thực hiện xét nghiệm Realtime PCR SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm 20 nhân viên BV thuộc diện F2 đều âm tính. Cũng theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), kết quả xét nghiệm của ông C. cũng âm tính.

Sau hai ngày khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời kết quả xét nghiệm của các F1, F2 đều âm tính, BV tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo “BV an toàn” theo các tiêu chí của Bộ Y tế. Công tác khám chữa bệnh tại BV vẫn đang diễn ra bình thường.



BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc BV Chợ Rẫy (áo blouse trắng), động viên các thành viên Đội phản ứng nhanh số 2 trước khi lên đường chi viện Gia Lai.

(Ảnh do bệnh viện cung cấp)

Chuyên gia dịch tễ: Phải nhanh hơn virus mới dập được dịch PGS-TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Trưởng đoàn công tác của viện tại Hải Dương, nhận định chủng virus mới có tốc độ lây lan rất nhanh. “Chúng ta đang phải chiến đấu với kẻ thù nguy hiểm hơn rất nhiều so với trước đây, cho nên chúng ta phải chuyển thành phương án tốc độ, tốc độ và tốc độ để chiến đấu với kẻ thù. Chúng ta phải đi thật nhanh, nếu chậm hơn virus là thua virus. Vì vậy, mọi người đều đang làm việc vô cùng khẩn trương thâu đêm suốt sáng chạy đua với thời gian để thắng được chu trình của virus” - PGS-TS Trần Như Dương nói.

BV Chợ Rẫy cử tiếp đội phản ứng nhanh số 2 lên Gia Lai

Trong tổng số 46 ca nhiễm cộng đồng được Bộ Y tế ghi nhận vào ngày 4-2, Gia Lai tiếp tục là điểm nóng của đợt dịch mới với bốn ca mới, nâng tổng số ca mắc lên 18.

Trong ngày, BV Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp tục cử đội phản ứng nhanh số 2 gồm bốn y, bác sĩ lên đường đến Gia Lai, hỗ trợ thẩm định xây dựng BV dã chiến.

Êkíp gồm BS Trần Thanh Linh, Phó Khoa hồi sức cấp cứu; điều dưỡng Vương Thị Nhật Lệ, Phó phòng Điều dưỡng; kỹ sư Lê Hữu Hoàng, Phó Khoa sinh hóa; kỹ thuật viên Nguyễn Công Doanh, Khoa huyết học.

BS Trần Thanh Linh, Phó Khoa hồi sức cấp cứu BV Chợ Rẫy, từng chi viện Đà Nẵng trong đợt bùng dịch cuối tháng 7-2020. Anh cũng là một trong những người đóng góp lớn vào quá trình điều trị thành công bệnh nhân phi công người Anh hồi giữa năm ngoái.

Phó Chủ tịch TP.HCM Võ Văn Hoan đã đến động viên đội trước khi lên Gia Lai làm nhiệm vụ.

Trước đó, sáng 3-2, ba bác sĩ trong Đội phản ứng nhanh số 1 của BV Chợ Rẫy cũng có mặt tại BV đa khoa tỉnh Gia Lai hỗ trợ chống dịch, điều trị bệnh nhân.

F1 của bệnh nhân công chứng viên dương tính, ca 22 ở Hà Nội Báo cáo của Sở Y tế TP Hà Nội chiều 4-2 cho biết TP Hà Nội vừa ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với COVID-19, là BN thứ 22 của TP và là F1 của BN1883 (công chứng viên). Theo khai báo, BN thứ 22 là VHH, 46 tuổi, địa chỉ tại P2104B chung cư 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. BN H. là nhân viên Ngân hàng Public Bank tại D8 Trần Huy Liệu, Giảng Võ, quận Ba Đình. Vào ngày 27-1, BN có tiếp xúc với BN1883 tại cổng Trường THCS Giảng Võ vào buổi trưa. Đến khoảng 17-19 giờ ngày 1-2, BN và BN1883 gặp nhau tại quán trà Như Ý, 17A ngõ 26 Nguyên Hồng.