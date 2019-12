Thực trạng báo động trên được Bệnh viện (BV) Da liễu TP.HCM ghi nhận trong thời gian gần đây.

Theo thống kê của BV, trong năm 2015, nơi này đã điều trị cho 28 trường hợp trẻ bị bệnh lây qua đường tình dục. Tuy nhiên đến năm 2018, con số này tăng lên 85 trường hợp. Đặc biệt, chỉ trong 11 tháng năm 2019, số trẻ mắc loại bệnh này lên đến 146 trường hợp.

Các nguyên nhân trẻ bị bệnh được ghi nhận là do cha mẹ bị bệnh trong quá trình vệ sinh vô tình truyền virus cho con, trẻ bị xâm hại tình dục. Ngoài ra, nhiều trường hợp trẻ bị bệnh do lây từ mẹ sang con được các BV Từ Dũ, BV Hùng Vương, BV Nhi đồng 1, Nhi đồng 2... chuyển qua. Một nguyên nhân đáng chú ý nữa là các bé mắc bệnh do tự nguyện quan hệ tình dục.

Nhiều năm thăm khám bệnh lây qua đường tình dục cho trẻ em, BS CK2 Nguyễn Thị Thanh Thơ – Phó trưởng khoa Lâm sàng 3 – BV Da Liễu TP.HCM chia sẻ một số trường hợp xót xa.

Cụ thể, bé trai LGB (18 tháng tuổi, quận 7) được bố mẹ đưa đến khám khi thấy hậu môn xuất hiện các nốt sần. Bé được chẩn đoán mắc bệnh sùi mào gà. Qua khai thác bệnh sử, bố bé cũng mắc bệnh và vô tình đã truyền virus khi vệ sinh cho con.

Một trường hợp khác là em NTT (15 tuổi, Đồng Tháp) được người nhà đưa vào kBkV khám với biểu hiện bàn tay và hậu môn xuất hiện các vết loét. Kết quả xét nghiệm T. bị bệnh giang mai. T. thú nhận có quan hệ tình dục đồng tính với một bạn trai quen trên mạng mà không dùng biện pháp an toàn nào.

Từ những trường hợp kể trên, BS Thơ lý giải bệnh lây qua đường tình dục ở trẻ em có thể khác nhau tùy theo lứa tuổi.

Ở trẻ dưới 2 tuổi có thể bị lây từ trong bào thai, sinh nở hoặc do người thân mắc bệnh vệ sinh không kỹ trước khi chăm sóc bé. Từ 2-10 tuổi, lạm dụng tình dục có thể xem là đường lây truyền bệnh chính. Còn trẻ ở độ tuổi dậy thì, hoạt động tình dục tự nguyện và lạm dụng tình dục là con đường lây truyền chính.

“Hiện nay trẻ em dậy thì sớm hơn, cùng với đó là sự phát triển của mạng xã hội và internet khiến trẻ tiếp cận với những video "người lớn” ngày càng dễ dàng. Trong khi đó, các em còn thiếu kiến thức về quan hệ an toàn nên dễ lây nhiễm bệnh.

Khi nhiễm bệnh, thường các em không nhận biết được hoặc giấu gia đình đến điều trị tại các cơ sở thiếu uy tín dẫn đến bệnh nặng hơn, gây khó khăn cho việc điều trị", BS Thơ phân tích.

Do đó, BS Thơ khuyến cáo phụ nữ có kế hoạch sinh nở cần đi khám để phát hiện các bệnh lý phụ khoa, bệnh lây qua đường tình dục và khám thai, tầm soát các bệnh này định kỳ.

Người lớn trước khi vệ sinh cho trẻ cần vệ sinh tay sạch sẽ, tránh truyền virus qua cho trẻ. Đối với trẻ nhỏ dưới 10 tuổi, cha mẹ cần dạy bé các kỹ năng giữ khoảng cách với người lạ, tránh xa nơi vắng vẻ, không được để người lạ đụng chạm vào cơ thể, đặc biệt với vùng kín. Đối với trẻ lớn hơn, cha mẹ và nhà trường nên trang bị kiến thức về giới tính để trẻ tự bảo vệ chính mình.