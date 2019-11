Trèo cây gạo, nam thanh niên té ngã từ độ cao 15m

Ngày 4-11, thông tin từ bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết vừa cứu sống một bệnh nhânnam 28 tuổi (ngụ Lạc Sơn, Hòa Bình) ngã từ độ cao 15m xuống đất và bị cây nhọn đâm xuyên người.



Trước đó, vào tháng 10-2019, trong lúc trèo cây gạo lấy cành tầm gửi làm thuốc, bệnh nhân này không may bị ngã, rơi trúng vào thân cây thẳng đứng, vát nhọn. Hậu quả là bị thân cây đâm xuyên từ mạn sườn trái, qua ổ bụng và sang mạn sườn phải.

Khi phát hiện sự việc, người dân đã rút cây ra khỏi cơ thể bệnh nhân, sau đó khiêng xuống núi, đưa tới BV đa khoa tỉnh Hòa Bình cách đó hơn 70km.



Bệnh nhân đang được theo dõi tại BV đa khoa Hòa Bình. Ảnh: BVCC

Tại đây, bệnh nhân được xác định bị đứt, rách nhiều đoạn ruột non gây thoát dịch trong ruột ra ổ bụng; đứt lìa 2 đoạn tá trạng ở D2 và D4 gây thoát dịch tá tràng ra ổ bụng; rách nhiều khối cơ bụng và cơ lưng, mất máu cấp, nhiều vỏ cây và dị vật trong ổ bụng.



Ngoài ra do lực va đập mạnh, bệnh nhân còn bị gẫy hở và chấn thương phức tạp khớp khuỷu và xương cẳng tay bên trái, gãy 4 xương sườn trái. Bệnh nhân rơi vào tình trạng suy hô hấp, sốc hỗn hợp và sau đó là suy đa tạng, cơ hội sống sót vô cùng mong manh.



TS-Bác sĩ (BS) Hoàng Công Tình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình, cho biết ngay khi bệnh nhân nhập viện, một kích hoạt hội chẩn liên khoa đã được triển khai nhanh chóng. Bệnh nhân vừa được hồi sức, vừa phẫu thuật xử trí những tổn thương.



Sau phẫu thuật, bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng, nhiễm độc, suy chức năng đa cơ quan phải dùng nhiều thuốc co mạch liều cao để nâng huyết áp, đồng thời lọc máu liên tục để hỗ trợ các tạng suy. Nuôi ăn hoàn toàn qua đường truyền tĩnh mạch do cơ quan tiêu hoá bị tổn thương, hỗ trợ máy thở...

"Đến nay, sau hai tuần nỗ lực của cả bệnh nhân và các thầy thuốc, bệnh nhân đã hồi phục rất tốt và đã có thể tự ăn uống trở lại", BS Tình cho biết thêm.