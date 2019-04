Trung tâm giết mổ gà giống chợ chồm hổm bị 'tuýt còi'

Chiều 6-4, ông Khương Trần Phúc Nguyên, Trưởng phòng Thanh tra chuyên ngành Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM, cho PLO biết thông tin trên.

Theo ông Nguyên, hiện có sáu công ty tổ chức giết mổ gà, vịt trong Trung tâm Giết mổ gia cầm An Nhơn là San Hà, Thanh Toàn, Long An, Mạnh Thắng, Tân Mỹ Châu, Nguyễn Gia. "Do cả 6 công ty này đều không thực hiện đúng quy trình kiểm soát giết mổ, sơ chế động vật nên mỗi công ty bị phạt từ 4,5 triệu đồng đến 5 triệu đồng” – ông Nguyên nói thêm.



Chợ chồm hổm bên trong trung tâm giết mổ gia cầm. Ảnh: TRẦN NGỌC

Ông Nguyên còn cho biết hiện Trung tâm Giết mổ gia cầm An Nhơn đã chấn chỉnh công tác quản lý và chỉ những người được cấp thẻ mới được phép ra vào trung tâm.

Trước đó, PLO đăng bài “Ớn lạnh gà bán trong trung tâm giết mổ gia cầm”. Bài báo phản ánh tình trạng buôn bán gà và các phụ phẩm gà trong Trung tâm Giết mổ gia cầm An Nhơn bầy hầy, lộn xộn như chợ chồm hổm.

Chưa hết, nhân viên của Công ty TNHH MTV An Long – Long An bán gà không có dấu kiểm soát giết mổ.