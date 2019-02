Trường học ‘ứng phó’ nắng nóng, bảo vệ học sinh

Đối với cơ thể người, nhiệt độ thích nghi nhất là khoảng 25 độ C. Trong khoảng 20-30 độ C, cơ thể điều chỉnh thích nghi tốt là do có trung tâm điều chỉnh nhiệt nằm ở não. Nhưng đến một ngưỡng nhiệt độ quá lạnh hay quá nóng cơ thể sẽ không thể điều chỉnh kịp. Khả năng điều chỉnh với thay đổi nhiệt độ thường kém ở trẻ nhỏ hơn bốn tuổi và người già trên 70 tuổi, người có nhiều bệnh lý đi kèm. Tùy theo mức độ tiếp xúc với nắng nóng ra sao mà các bệnh lý do ảnh hưởng của nhiệt độ sẽ xuất hiện theo các mức độ từ nhẹ đến nặng. BS CKII NGUYỄN VIẾT HẬU, Phó Trưởng khoa Cấp cứu,

BV ĐH Y Dược TP.HCM