Sáng 10-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết kết quả xét nghiệm anh của NVC (36 tuổi, xóm Văn Hội, xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 16-8, anh C. đi từ Quảng Trị về quê Nghệ An. Khi về đến huyện Yên Thành thì được đưa đến cách ly tại khu cách ly tập trung.

Trong quá trình cách ly tập trung, anh C. được lấy mẫu xét nghiệm 4 lần đều cho kết quả âm tính, anh được về cách ly tại nhà.



Chiều 9-9, những người chạy xe máy từ miền Nam về đến đầu tỉnh Nghệ An được đón, đưa đi cách ly tập trung tại thị xã Cửa Lò.

Ngày 9-9, y tế đến nhà anh C. lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 5, kết quả khẳng định dương tính COVID-19.

Ông Nguyễn Sỹ Tùng, Chủ tịch UBND xã Nhân Thành cho biết thêm: “Anh C. tự đi xe máy từ Đông Hà (Quảng Trị) về quê, khi về đến xã anh chưa về nhà mà được đưa đi cách ly tại Trường mầm non xã Nhân Thành. Quá thời gian cách ly tập trung anh mới về cách ly tại nhà riêng. Tuy nhiên dùng chung khu vực vệ sinh với gia đình. Do vậy, sáng nay gia đình anh cũng đã được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm".

Tại Nghệ An, ngoài ca nêu trên, sáng 10-9, cũng ghi nhận 4 ca dương tính mới với COVID-19. Trong đó, có một ca cộng đồng ở huyện Diễn Châu là em NTD (17 tuổi, trú xóm Tân Cao, xã Diễn Nguyên) được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng ngày 9-9 cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, em D. được lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An xét nghiệm, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều 9-9, 29 người đi từ Bình Dương và các tỉnh phía Nam về đến địa phận Nghệ An được test nhanh rồi đưa đến cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Du lịch Thương mại Nghệ An (thị xã Cửa Lò). Những người này chủ yếu tự đi xe máy xuất phát từ Bình Dương về Nghệ An.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.775 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương.