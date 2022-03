Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa tiến hành một ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ, cứu một bệnh nhi 9 tuổi vượt qua nguy kịch vì tai nạn do pháo.

Bệnh nhi NTA, huyện Hải Hà, được gia đình đưa vào viện trong tình trạng đa chấn thương, vùng hàm mặt dập nát phức tạp, gãy xương hàm trên, hàm dưới, chảy nhiều máu.



Thương tích nghiêm trọng của bệnh nhi 9 tuổi do tai nạn khi nghịch pháo. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh.

Kết quả chụp cắt lớp cho thấy bé bị dập nát khoang miệng, tổn thương phức tạp vùng hàm mặt, gãy xương hàm, dập nát môi, dập khí quản.



Ngay lập tức bệnh nhi được chuyển mổ để xử trí đa chấn thương. Sau ca mổ dài, bệnh nhi đã tỉnh, được c huyển Khoa Hồi sức cấp cứu để tiếp tục theo dõi, điều trị hậu phẫu.

Về vụ tai nạn này, tin từ gia đình bệnh nhi cho biết cháu nghịch pháo tự chế tại nhà, khi đốt tưởng pháo hỏng, bị xịt, nên đã đưa lên miệng thì phát nổ.

Thông tin từ bác sĩ Bùi Công Tuấn, Phó Trưởng khoa Răng hàm mặt cho biết: “Pháo nổ loại hoả khí sẽ tạo cú nổ với sức ép có thể gây tổn thương, biến dạng tất cả. Trường hợp của bệnh nhi A. bị biến dạng hoàn toàn vùng hàm mặt, tổn thương chảy máu trên diện rộng, dập nát toàn bộ khoang miệng, gãy hàng loạt răng cửa dưới, mất nhiều đoạn mô mềm vùng mặt”.

Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp bị thương tích do pháo nổ ở mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận. Bác sĩ khuyến cáo, cha mẹ cần có biện pháp giáo dục, quản lý con để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra do tự chế tạo pháo. Việc sơ cứu cho các trường hợp tai nạn do pháp nổ phải được thực hiện đúng cách, cần đưa người gặp nạn đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời.