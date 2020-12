Uống nhầm thuốc diệt chuột, bé 32 tháng tuổi hôn mê

Chiều 30-12, bé TV (32 tháng tuổi, trú huyện Yên Thành, Nghệ An)- bị ngộ độc do uống nhầm thuốc diệt chuột, đang được cấp cứu, chăm sóc đặc biệt tại BV Sản nhi Nghệ An.



Bé TV. đang được cấp cứu tại BV Sản nhi Nghệ An.

Theo người thân bé TV, trước đó, gia đình có mua thuốc diệt chuột loại màu đỏ đựng trong lọ nhựa nhỏ của Trung Quốc để diệt chuột để trong nhà. Không may bé TV. đã uống nhầm.

Khoảng 17 giờ chiều 21-12, người thân phát hiện bé TV. bị ngộ độc nặng, bên cạnh là lọ thuốc diệt chuột nên đã hốt hoảng đưa bé đến BV Đa khoa huyện Yên Thành cấp cứu.

Tại đây, các y, BS đã rửa dạ dày và truyền dịch nhưng bé vẫn co giật toàn thân, hôn mê, tím tái, rối loạn nhịp tim, chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột. Ngay trong đêm, BV tuyến huyện đã cho xe cấp cứu chuyển bé lên BV Sản nhi Nghệ An.

Các BS của Khoa Hồi sức Tích cực chống độc, BV Sản Nhi Nghệ An cho biết, bệnh nhi TV. được chuyển tuyến cấp cứu lên có các triệu chứng hôn mê và co giật, kích thích. Các y, BS đã nỗ lực cấp cứu, giành giật sự sống cho bé TV. Hiện sức khỏe bé TV. vẫn đang còn yếu.