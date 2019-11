Vụ 2 mẹ con tử vong: Công an vào cuộc, BV tăng cường bác sĩ

Sáng 25-11, Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra làm rõ vụ sản phụ Hồ Thị M. (27 tuổi, trú xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) và con tử vong sau mổ cấp cứu.

Về nguyên nhân khiến hai mẹ con chị M. tử vong, ông Luyện Văn Trịnh, Trưởng Phòng nghiệp vụ y, Sở Y tế tỉnh Nghệ An, cho biết: “Hiện Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an cùng cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi và phải chờ kết quả. Công an cũng đã vào cuộc, Sở Y tế đã chỉ đạo BV đa khoa huyện Quỳnh Lưu lập hội đồng chuyên môn. Hiện chưa thể đưa ra được nguyên nhân dẫn tới sự cố là gì”.



Người thân đau buồn trước cái chết của mẹ con sản phụ Hồ Thị M.

Ngày 24-11, ông Đậu Huy Hoàn, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An và ông Trịnh đã làm việc với BV đa khoa huyện Quỳnh Lưu để rà soát lại một số hoạt động của BV.

“Sau sự cố y khoa liên tục (một ngày có trẻ sơ sinh tử vong sau mổ cấp cứu, sản phụ nguy kịch; bác sĩ (BS) mổ đẻ rạch trúng đầu thai nhi phải khâu sáu mũi), người dân tập trung ở BV rất đông và còn quay phim đưa lên mạng xã hội. Điều này khiến tâm lý y, BS nặng nề, chúng tôi đã động viên tinh thần họ, rà soát, nắm bắt xem BV có cần Sở hỗ trợ thêm nhân lực chuyên môn hoặc thiết bị gì hay không. Phía BV đã đề nghị Sở hỗ trợ thêm BS có chuyên môn tăng cường giúp BV ổn định tình hình và phục vụ khám chữa bệnh cho người dân. Về sự việc, hội đồng chuyên môn chưa có kết luận nên chưa xem xét trách nhiệm của các y, BS trong kíp mổ. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An sẽ điều BS ở BV Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An hoặc BV Sản Nhi Nghệ An ra tăng cường giúp BV đa khoa huyện Quỳnh Lưu" - ông Trịnh nói thêm.

Trước đó, vào sáng 19-11, BV đa khoa huyện Quỳnh Lưu tiếp nhận sản phụ Hồ Thị M. chuyển sinh. Sau khi xét nghiệm, siêu âm, sản phụ M. được chuyển vào Khoa sản với chẩn đoán thai 40 tuần, chuyển sinh lần ba. Hai lần trước chị M. sinh thường.



BV đa khoa huyện Quỳnh Lưu.

Đến khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, sản phụ M. được BS chỉ định đẻ chỉ huy. Hơn 1 giờ sau, khi đang trong quá trình sinh, sản phụ M. đột ngột ngừng thở, tím tái toàn thân, mất dần ý thức. Các y, BS quyết định chuyển chị M. lên khoa gây mê cấp cứu để mổ cứu con và mẹ. Sau khi mổ xong, bé trai 3 kg được đưa ra nhưng bé đã tử vong. Chị M. được chuyển lên tuyến trên là BV Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu nhưng đã tử vong vào ngày 22-11.

Cũng trong ngày 19-11, các BS của BV đa khoa huyện Quỳnh Lưu mổ đẻ cho sản phụ Trần Thị Lương (trú xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu). Tuy nhiên trong quá trình mổ đẻ, BS đã làm rách da đầu thai nhi khiến bé sơ sinh phải khâu sáu mũi.