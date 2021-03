Vụ nghi ngộ độc pate chay bún riêu: Chưa tìm ra nguyện liệu

Ngày 26-3, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương cho biết đã có báo cáo kết quả bước đầu vụ việc một người dân tại Bình Dương tử vong và 5 người khác đang nguy kịch nghi do ngộ độc do pate chay.



Bé gái sinh năm 2005 đang được cấp cứu tại bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM). Ảnh: KD

Người bị tử vong là bà CNM (42 tuổi, HKTT tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), với nguyên nhân bị viêm não, viêm tủy và viêm thân não.

Theo báo cáo ban đầu, ngày 20-3 bà M và bà CNH đi chợ mua nguyên liệu để nấu bún riêu (trong đó có chả chay và pate chay) để nấu cho các phật tử đang sinh hoạt tại miếu Chiêu Liêu (phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một) ăn trưa. Dùng bữa trưa tại đây có khoảng 25 đến 30 người.

Sau bữa trưa, bà M có biểu hiện cứng lưỡi, khó nuốt và nhanh chóng được chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Tiếp đó, một số người khác cùng ăn trưa với bà M cũng có biểu hiện tương tự và cũng được chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định bà M và bà H là người trực tiếp đi mua nguyên liệu để nấu bún riêu. Tuy nhiên, bà M đã tử vong còn bà H đang cấp cứu tại bệnh viện 115 trong tình trạng nguy kịch nên chưa xác định được chính xác các nguyên liệu đã mua và mua ở đâu.

Hiện tại, đoàn liên ngành vẫn đang tiếp tục điều tra lấy mẫu chả chay và pate chay trên thị trường, để xét nghiệm tìm độc tố vi khuẩn Clostridium Botulinum.

Đồng thời, tuyên truyền đến người dân không sử dụng sản phẩm chả chay, pate chay hết hạn sử dụng, không rõ nguyên gốc xuất xứ, không nhãn mác, hình dáng không còn nguyên vẹn.

Hiện tại, có 5 người cùng ăn trưa với bà M đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 và BV Nhi đồng 2 trong tình trạng nguy kịch.