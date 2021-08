Ngày 22-8, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Long An, tính đến 18 giờ 30 ngày 21- 8, Long An đã ghi nhận 18.124 ca mắc COVID-19. Trong đó có 7.621 ca được điều trị khỏi, tử vong 219 ca.



Các huyện có số ca mắc COVID-19 cao tại Long An là: Đức Hòa (7.419 ca), Cần Giuộc (3.808 ca), Bến Lức (3.368 ca)…

Nhằm siết chặt hơn nữa công tác tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.Tân An (Long An) chỉ đạo ngừng phát phiếu đi mua hàng thiết yếu cho người dân và kể từ từ 0 giờ ngày 22- 8, người dân TP.Tân An không được ra đường với lý do mua hàng thiết yếu.



Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tỉnh Long An. Ảnh: PV

Người dân chỉ ra đường trong các trường hợp thật sự cần thiết như tiêm vắc-xin, xét nghiệm SARS-CoV-2 theo yêu cầu của chính quyền địa phương, các trường hợp cấp cứu,... kể cả mua thuốc cũng liên lạc qua điện thoại hoặc ghi phiếu nhu cầu gửi Đội phản ứng nhanh, Đội xung kích, Tổ COVID cộng đồng, khu phố, ấp để được hỗ trợ thực hiện.

UBND TP.Tân An chỉ đạo Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân trên địa bàn và thông tin số điện thoại hỗ trợ của các cửa hàng cung cấp hàng hóa thiết yếu cho xã, phường để thông báo cho người dân.

Ngày 21-8, UBND huyện Thủ Thừa (Long An) cũng có văn bản về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Theo đó, từ 0 giờ ngày 23-8 đến khi có thông báo mới, huyện Thủ Thừa ngừng phát phiếu mua hàng thiết yếu cho người dân, không để người dân ra đường với lý do mua hàng thiết yếu. Người dân chỉ được ra đường trong trường hợp thật sự cần thiết.

UBND huyện Thủ Thừa giao Phòng Kinh tế hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân trên địa bàn và thông tin số điện thoại hỗ trợ của các cửa hàng cung cấp hàng thiết yếu cho các xã, thị trấn để thông báo cho nhân dân.

Người dân huyện Thủ Thừa chỉ được ra đường trong trường hợp thật sự cần thiết như xét nghiệm SARS-CoV-2, tiêm vắc xin theo yêu cầu của chính quyền địa phương, các trường hợp cấp cứu,… kể cả mua thuốc cũng liên lạc qua điện thoại hoặc ghi phiếu nhu cầu gửi Đội phản ứng nhanh, Tổ COVID cộng đồng, ấp, khu phố,… để được hỗ trợ.