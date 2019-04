17 tỷ đồng quà tặng cho khách hàng gửi tiết kiệm tại BIDV

Khi gửi tiết kiệm tại BIDV từ ngày 01-04 đến ngày 30-06, khách hàng sẽ có cơ hội trúng thưởng ô tô Suzuki Swift GL trị giá 500 triệu đồng và hàng trăm ngàn quà tặng khác với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 17 tỷ đồng.





Theo đó, BIDV sẽ dành 03 giải thưởng xe hơi Suzuki Swift GL trị giá mỗi xe 500 triệu đồng hoặc sổ tiết kiệm có giá trị trị tương đương cùng gần 800.000 quà tặng bằng tiền mặt là những phần quà dành riêng cho các khách hàng cá nhân gửi tiền tại BIDV từ ngày 01-04 đến 30-06.



Chương trình áp dụng cho khách hàng cá nhân Việt Nam và nước ngoài gửi tiết kiệm theo một trong hai phương thức: Trả lãi cuối kỳ áp dụng cho các kỳ hạn gửi 1, 2, 3, 6, 9, 13,15, 18, 24, 36 tháng, 364 ngày hoặc trả lãi hàng tháng áp dụng cho kỳ hạn 12, 13 tháng. Khách hàng sẽ được tham gia cả hai hình thức quà tặng ngay và quay số trúng thưởng cuối chương trình.

Với hình thức quà tặng ngay, khi gửi tiết kiệm với số tiền gửi đạt mức quy định theo từng kỳ hạn, khách hàng được nhận ngay quà tặng bằng tiền mặt trong tổng số lượng gần 800.000 món quà.

Với hình thức quay số trúng trưởng cuối chương trình, khách hàng được nhận mã số dự thưởng để tham gia quay số khi gửi tối thiểu từ 5 đến 60 triệu đồng ở từng kỳ hạn. Số tiền gửi càng lớn, khách hàng càng nhận được nhiều mã số dự thưởng. Ba xe hơi Suzuki Swift GL hoặc sổ tiết kiệm có giá trị tương đương tại BIDV là sẽ những phần quà dành cho khách hàng may mắn nhất.

Thời gian mở thưởng chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 12-07-2019, khách hàng trúng thưởng sẽ được lĩnh thưởng sau khi BIDV kết thúc quay số và nhận giải thưởng ngay tại chi nhánh nơi khách hàng gửi tiết kiệm dự thưởng.

Đây là chương trình Tiết kiệm dự thưởng hướng đến kỷ niệm 62 năm ngày thành lập BIDV (26/4/1957-26/4/2019) với mong muốn tri ân khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của BIDV trong suốt thời gian qua.

BIDV được biết đến là ngân hàng uy tín, lâu đời nhất Việt Nam, luôn đồng hành cùng khách hàng, thường xuyên mang đến các chương trình khuyến mại và dịch vụ tiện ích vượt trội. Ngày 22/03/2019 vừa qua, BIDV đã xuất sắc được trao giải thưởng “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam - Best Retail Bank” năm thứ 05 liên tiếp do tạp chí The Asian Banker bình chọn. Giải thưởng là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của BIDV trong việc cung cấp cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ hiện đại, thân thiện, dẫn đầu xu thế công nghệ.