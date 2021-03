Bảo Việt An Gia: Món quà ý nghĩa tri ân dịp 8-3

Bảo hiểm Bảo Việt được nhiều người tin tưởng lựa chọn.



Nỗi lòng của người con xa nhà

Đã hơn một năm kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện và hoành hành khắp thế giới, anh Nguyễn Quang Huy (hiện sinh sống và làm việc ở Tokyo, Nhật Bản) chưa thể trở về thăm gia đình tại Việt Nam. Hàng ngày, anh chỉ có thể theo dõi tình hình dịch bệnh trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và hỏi thăm sức khỏe của cha mẹ, vợ con qua các cuộc trò chuyện trên chiếc điện thoại.

Còn ở trong nước, chị Vương Thị Hoa, một người con Hà thành đang sinh sống tại TP.HCM, cho biết dù trước đó đã đặt vé để cả gia đình về thăm quê vào dịp Tết nhưng đến phút chót, họ đành hủy chuyến khi biết tin Hà Nội cũng đã xuất hiện ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Bố mẹ chị cũng động viên tinh thần con cháu và an ủi khi nào hết dịch thì về. Nhà có con nhỏ sơ sinh nên chị Hoa quyết định ở lại và đón Tết xa quê. Nhưng không ngờ tới mùng 2, bố chị bị cao huyết áp nên phải nhập viện cấp cứu. May mắn, sau khi được nhập viện điều trị ở một bệnh viện uy tín, dịch vụ chăm sóc tốt, sức khỏe bố chị đã ổn định và sớm được ra viện.

Chị Hoa kể, do vợ chồng đều cùng vào miền Nam lập nghiệp, không thường xuyên ở bên bố mẹ được nên anh chị đã sớm mua tặng các cụ gói bảo hiểm sức khỏe để phòng trường hợp phụ huynh chẳng may phải đi viện, chí ít cũng đỡ được khoản lo viện phí. Đi viện đúng dịp Tết, dù không có các con bên cạnh nhưng nhờ có chiếc thẻ bảo lãnh bảo hiểm sức khỏe, bố chị đã nhập viện thuận lợi và được điều trị, chăm sóc chu đáo mà không cần người thân bên cạnh với chế độ tốt nhất đến tận khi ra viện.

Tương tự như chị Hoa, anh Huy cũng đã mua bảo hiểm sức khỏe cho cả nhà, bao gồm cả bố mẹ, vợ và con. Bản thân được nhận sự chăm sóc rất tốt từ chế độ bảo hiểm sức khỏe ở nước ngoài nên anh Huy hiểu rõ tầm quan trọng của dịch vụ này đối với đời sống hiện đại.

Lựa chọn gói bảo hiểm sức khỏe mới an tâm

Có thể thấy, ngày nay, do những lý do khách quan không thể kề cận sớm hôm để chăm sóc mẹ cha, những người như chị Hoa, anh Huy đã tìm kiếm những món quà thiết thực, ý nghĩa để làm quà tặng cho đấng sinh thành. Trong đó, dịch vụ bảo hiểm Bảo Việt An Gia được nhiều người tin tưởng lựa chọn bởi ngay cả khi không thể ở bên chăm sóc mỗi ngày, họ cũng biết chắc rằng cha mẹ, người thân yêu của mình đang được bảo vệ sức khỏe một cách đầy đủ nhất.

Nhiều khách hàng đã sử dụng đánh giá cao Bảo Việt An Gia phù hợp với mọi thành viên trong gia đình từ người cao tuổi cho đến trẻ nhỏ 15 ngày tuổi cho đến người già 65 tuổi, hình thức tham gia cũng rất linh hoạt.

Theo đó, khách hàng có thể lựa chọn các quyền lợi bảo hiểm đa dạng, tương ứng với nhiều mức ngân sách và nhu cầu như: Bảo hiểm điều trị nội trú, ngoại trú do ốm bệnh/ tai nạn/ biến chứng thai sản, quyền lợi bảo hiểm tai nạn cá nhân, bảo hiểm sinh mạng, quyền lợi bảo hiểm nha khoa, bảo hiểm thai sản…, mang đến nhiều lựa chọn cho người tham gia. Khi tham gia bảo hiểm, khách hàng được bảo vệ y tế một cách toàn diện và được tận hưởng chất lượng dịch vụ y tế cao cấp bậc nhất tại những bệnh viện hàng đầu Việt Nam.

Trong tháng 3 này, bạn hãy dành tặng ngay một món quà bảo hiểm tới những người phụ nữ bên cạnh mình để thể hiện sự quan tâm và tình cảm đôi khi không thể nói thành lời. Khách hàng có thể liên hệ theo số điện thoại hotline 1900558899 hoặc website baovietonline.com.vn để được tư vấn và hỗ trợ đầy đủ.