Đây là nỗ lực của BIDV nhằm bảo toàn trọn vẹn giá trị đóng góp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất, đơn giản nhất cho các tổ chức, cá nhân ủng hộ, hưởng ứng lời kêu gọi huy động mọi nguồn lực cho chiến lược Vắc-xin của Thủ tướng Chính phủ.

BIDV đồng hành cùng Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19



Thông tin về tài khoản tiếp nhận đóng góp Quỹ VFVC tại Ngân hàng BIDV như sau:



Tài khoản tiếp nhận tiền trong nước:

* Tên tài khoản: Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19.

* Số hiệu tài khoản: 21110009116868 (VND), 21110371116868 (USD), 21110142996868 (EUR)

Tài khoản tiếp nhận tiền từ nước ngoài:

* Account name: Fund for Vaccination Prevention of Coronavirus Disease 2019.

* Account number: 21110009116868 (VND), 21110371116868 (USD), 21110142996868 (EUR)

* Bank: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hanoi branch.

* Add: 4B Le Thanh Tong Street, Phan Chu Trinh Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam.

* Swift Code: BIDVVNVX

Đặc biệt, khách hàng BIDV có thể chuyển tiền trực tuyến thuận tiện và nhanh chóng ngay trên ứng dụng BIDV iBank (dành cho tổ chức, doanh nghiệp) và BIDV SmartBanking (dành cho cá nhân).

Hiện BIDV đã trực tiếp ủng hộ số tiền 60 tỉ đồng và tiếp tục vận động 25.000 cán bộ, CBNV, người thân, khách hàng đóng góp phát triển Quỹ, góp phần đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia đạt miễn dịch cộng đồng.