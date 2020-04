Bùng nổ hàng loạt gói lãi suất siêu thấp

Ngay trong chiều nay, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) công bố gói tín dụng 7.000 tỉ đồng, lãi suất từ 6,99%/năm kéo dài từ nay đến hết ngày 31-12-2020 cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19.



Cụ thể, gói tín dụng 7.000 tỉ đồng được thiết kế cho khách hàng cá nhân vay tín chấp và vay thế chấp. Đối với vay tín chấp, MSB áp dụng lãi suất chỉ 12,99% trong 12 tháng đầu.

Đối với vay thế chấp, khách hàng được lựa chọn lãi suất ưu đãi 6,99%/năm trong sáu tháng, 7,99%/năm trong 12 tháng hoặc 8,75%/năm trong 18 tháng đầu. Đặc biệt với gói vay mua ô tô, lãi suất là 8,99%/năm trong 24 tháng.

Riêng với nhóm khách hàng vay thế chấp để mua đất thổ cư, nhà dự án, mua ô tô, sửa chữa hoàn thiện nhà, mua sắm nội thất hoặc đầu tư, mở rộng kinh doanh hay bổ sung vốn lưu động ngắn hạn… MSB chấp nhận tài sản đảm bảo đa dạng như nhà, đất, ô tô, tài sản hình thành từ vốn vay và các tài sản khác thuộc sở hữu của khách hàng hoặc người thân. Với số tiền cho vay lên tới 95% nhu cầu vay vốn, thời hạn vay đến 40 năm.

Các chương trình hỗ trợ của ngân hàng đối với các khách hàng trong thời điểm dịch COVID-19 hoành hành, vô cùng đa dạng. Đơn cử như Ngân hàng Kienlongbank chính thức giảm 3%/năm lãi suất cho vay trong hạn so với mức lãi suất đang áp dụng theo thỏa thuận của hợp đồng tín dụng đã ký kết đối với cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Thời gian áp dụng giảm lãi vay từ ngày 1-4 đến hết ngày 30-6-2020, đối với những khách hàng tại vùng ĐBSCL (ưu tiên năm tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp là Kiên Giang, Bến Tre, Cà Mau, Tiền Giang và Long An), để hỗ trợ kịp thời và cấp bách đến những khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn.

Là một trong những ngân hàng lớn, VietinBank cũng mới đưa ra gói tín dụng với lãi suất thuộc nhóm thấp nhất thị trường. Được biết quy mô gói tín dụng của VietinBank lên đến 60.000 tỉ đồng với lãi suất cho vay giảm đến 2%/năm so với các chương trình tín dụng đã từng triển khai trước đây (trước thời điểm có dịch).



Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19, VietinBank đã giảm lãi suất từ 0,5%-1,5%/năm lãi suất tùy theo khách hàng và tùy từng mục đích vay vốn cho gần 3.000 khách hàng với số tiền giải ngân khoảng 60.000 tỉ đồng. Thời gian vừa qua, VietinBank đã cơ cấu, giữ nguyên nhóm nợ khoảng 350 khách hàng với dư nợ khoảng 18.000 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 2% dư nợ của VietinBank.

“Bên cạnh cơ cấu nợ, miễn giảm hỗ trợ lãi suất thì việc giảm phí cho các doanh nghiệp cũng được VietinBank thực hiện với khách hàng. Mức phí giảm khoảng 20%-50%. Cá biệt có một số loại phí, đặc biệt là các phí về tài trợ thương mại có thể giảm tới 100% so với trước đây để hỗ trợ cho các doanh nghiệp” - ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank, cho biết.

Hay như “ông lớn” BIDV cũng có các gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có nhu cầu vay mới với lãi suất giảm 2% so với lãi suất cho vay cùng loại ngày 31-12-2019. Với quy mô dư nợ lớn, ở đợt giảm lãi suất cho vay này, BIDV dự kiến giảm khoảng từ 2.400-3.000 tỉ đồng thu nhập để hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19.