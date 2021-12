UBND TP Cần Thơ vừa có báo cáo về tình hình hoạt động của các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước của TP năm 2021.

Theo đó, về hoạt động tín dụng của Quỹ Đầu tư phát triển TP (CADIF), UBND TP cho hay tổng dư nợ tín dụng tính đến cuối năm 2021 ước hơn 411 tỉ đồng, nợ xấu ước khoảng 24,8% theo kế hoạch đầu năm.

Theo UBND TP, đơn vị này trong năm chủ yếu cung cấp tín dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp ở các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, nhà ở, môi trường.

Cụ thể, trong năm CADIF đã giải ngân cho năm dự án với tổng số vốn hơn 32,4 tỉ đồng, trong đó, Công ty CP Mai Linh Tây đô, Công ty bến xe tàu phà Cần Thơ và Công ty CP Tập đoàn đầu tư Mekong chiếm khoảng 28 tỉ đồng.



Công ty CP du lịch Sông Hậu, chủ đầu tư của KDL Sông Hậu, là một trong ba DN nợ xấu của CADIF và đến nay vẫn chưa thu hồi được. Ảnh: CHÂU ANH

Trong năm 2021, CADIF cũng tập trung xử lý nợ của ba doanh nghiệp (DN) là: Công ty CP MK, DN tư nhân Huỳnh Châu và Công ty CP du lịch Sông Hậu. Thế nhưng, đến hết năm, công tác khắc phục nợ xấu đối với ba DN này vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn. Theo thống kê, ba đơn vị này có nợ xấu thuộc nhóm 5, với tổng dư nợ gần 110 tỉ đồng.

“Mặc dù Quỹ đã rất cố gắng trong công tác khắc phục các nợ xấu phát sinh nhưng kết quả thực hiện được vẫn chưa như mong muốn, do nhiều yếu tố khách quan, như: không chủ động được nguồn trả nợ của khách hàng Công ty CP du lịch Sông Hậu và Công ty TNHH MTV Huỳnh Châu, đồng thời do ảnh hưởng của dịch COVID-19 ảnh hưởng đến việc thi hành án chậm so với kế hoạch thu hồi vốn trong năm của Quỹ” - báo cáo của UBND TP Cần Thơ thể hiện.

Cụ thể, đối với Công ty CP MK, CADIF đã khởi kiện từ tháng 9-2014, đã có bản án và Cục Thi hành án TP đang tiến hành các bước để thu hồi. Còn đối với Công ty CP du lịch Sông Hậu, đơn vị này đang làm việc với các ngành chuyên môn để thanh toán phần vốn đã đầu tư trên dự án khu du lịch Sông Hậu.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thống nhất được mức giá sẽ hoàn trả. Hiện, phía công ty đã cam kết sẽ ưu tiên thanh toán cho CADIF khi nhận được khoản hoàn trả này. Riêng các tài sản ngoài dự án đã được định giá độc lập lại với giá trị khoảng 15 tỉ đồng, CADIF đang đề nghị công ty thanh lý các tài sản này để thanh toán một phần nợ gốc.

Đối với khoản nợ của DN tư nhân Huỳnh Châu, đơn vị này đã cam kết sẽ ưu tiên thanh toán gốc lãi khi thu được khoản hoàn trả kinh phí đối với phần đất 6.000 m2 đã giao cho Quận Thốt Nốt quản lý (hiện khu đất này đã xây dựng trụ sở UBND phường, nhà văn hóa, kho bạc).

Theo UBND TP, CADIF cũng đã dự phòng trường hợp xấu nhất sẽ khởi kiện DN tư nhân Huỳnh Châu và Công ty CP du lịch Sông Hậu ra TAND để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Quỹ.

Trong báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP Cần Thơ khóa X đang diễn ra, liên quan đến tình hình hoạt động của Quỹ Tài chính ngoài ngân sách của TP, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP đề nghị UBND TP tăng cường công tác quản lý, kiểm tra. Cạnh đó, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và có kế hoạch thu hồi nợ, giảm tỷ lệ nợ xấu.

Công ty CP du lịch Sông Hậu là chủ đầu tư của dự án khu du lịch sông Hậu (thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều), có quy mô khoảng 9,5 ha. Năm 2010, TP Cần Thơ cho nhà khách Cần Thơ thuê đất để đầu tư xây dựng khu du lịch sông Hậu. Thế nhưng đơn vị đã mang dự án hợp tác liên doanh với hai đơn vị khác và thành lập công ty CP với ràng buộc là phải góp vốn thay và mỗi năm trả cho nhà khách 900 triệu đồng. Đáng nói, dù là đất công nhưng TP Cần Thơ lại cho thuê không qua đấu giá. Đến năm 2018, dự án chậm tiến độ, thậm chí bị phát hiện là xây dựng trái phép và nợ tiền thuê đất gần 11 tỉ đồng, UBND TP buộc phải ra quyết định thu hồi khu đất trên theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.