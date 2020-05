COVID-19 khiến lợi nhuận sau thuế Eximbank lao dốc

Thực hiện theo chỉ thị số 02/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước trong việc “kịp thời điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính phù hợp với tình hình thực tế trước khi tổ chức đại hội cổ đông”, Ban Điều hành Eximbank đã trình Hội đồng Quản trị thông qua và ban hành Nghị quyết 247/2020 về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2020 do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19 nhưng vẫn đảm bảo các chỉ số an toàn theo đúng quy định của NHNN.

Đầu giờ chiều 11-5, Eximbank vừa ban hành thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. Theo đó, Eximbank đặt mục tiêu cắt giảm mạnh chi phí hoạt động 326 tỷ (giảm hơn 11% so với kế hoạch ban đầu năm 2020), huy động vốn đạt 147.800 tỉ đồng (giảm 8% so với kế hoạch 2020) và dư nợ cấp tín dụng đạt 122.275 tỉ đồng (giảm 4% so với kế hoạch năm 2020).

Đặc biệt, theo kế hoạch điều chỉnh, chi phí dự phòng đã trích chủ động tăng 414 tỉ đồng so với kế hoạch 2020.



Với các nội dung điều chỉnh như trên, kế hoạch lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của Eximbank sẽ giảm -10.3%. Kế hoạch xử lý các tài sản thế chấp của Khách hàng có nợ xấu, nợ VAMC theo kế hoạch đầu năm buộc phải giãn tiến độ sang năm tiếp theo.

Điều này khiến tổng kế hoạch lợi nhuận Eximbank (good bank và bad bank) trước thuế là 1.318 tỉ đồng, giảm mạnh 40% so với kế hoạch đầu năm 2020 nhưng vẫn tăng 22% so với kết quả đạt được năm 2019.

Trong thời gian vừa qua, ngoài việc kéo giảm lãi suất cho vay, miễn giảm phí giao dịch, để hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do COVID-19, Eximbank đã tung ra hàng loạt gói tín dụng với các mức lãi suất khác nhau. Đơn cử như gói tín dụng 5.000 tỉ đồng với mức lãi suất từ 6,79%/năm áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) cho đến ngày 30-6-2020 với tổng dư nợ hiện nay đạt trên 2.400 tỉ đồng.

Gói tín dụng 3.000 tỉ đồng dành cho các doanh nghiệp lớn với mức lãi suất từ 5.2%/năm được áp dụng cho đến hết năm 2020 với doanh số đã giải ngân trên 1.200 tỉ đồng.

Gói tín dụng ưu đãi phục vụ tài trợ xuất nhập khẩu 50 triệu USD với mức lãi suất cạnh tranh cho kì hạn từ 1 - 6 tháng, triển khai đến hết 30-6-2020, doanh số đã giải ngân đến nay trên 3,5 triệu USD.

Qua khảo sát trên toàn hệ thống thì cho thấy khách hàng có thể bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là 2.221 khách hàng, chiếm hơn 10% tổng dư nợ (hơn 16.000 tỉđồng). Cho đến hiện tại, ngân hàng đã và đang thực hiện việc giãn nợ gốc, lãi cho 696 khách hàng và với tổng dư nợ 4.572 tỉ (số lượng và tổng dư nợ bao gồm đang chuẩn bị được phê duyệt tương ứng 1.061 khách hàng với tổng dư nợ lên đến hơn 6.566 tỉ đồng).