Giá đô la Mỹ sẽ lên, xuống ra sao trong năm nay?

Đó là một trong những nhận định được Công ty chứng khoán MB (MBS) vừa đưa ra tại báo cáo cập nhật “Toàn cảnh kinh tế vĩ mô 2018 và dự báo 2019”. Theo đó, MBS dự báo tăng trưởng kinh tế 2019 vẫn ổn định quanh mức 6,8%; cung tiền tiếp tục kiểm soát chặt, tỷ giá biến động không quá 1,5-2% và chi thường xuyên vẫn là thách thức.

Bức tranh tài khóa của Việt Nam năm 2018 đã bớt căng thẳng khi thâm hụt ngân sách/GDP giảm mạnh nhờ nguồn thu từ thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp và mức tăng trưởng GDP khả quan.

Tuy nhiên các nguồn thu từ thoái vốn doanh nghiệp nhà nước không phải là nguồn thu ổn định do đó về dài hạn tình trạng căng thẳng tài khoá của Việt Nam vẫn còn. Áp lực ngân sách sẽ trở lại vào năm 2020 và 2021

Đánh giá về tỷ giá VND/USD trong năm 2018, Công ty chứng khoán MB cho rằng năm ngoái tỷ giá đã có những bước biến động khá mạnh. Cụ thể, sau khi tăng nhẹ trong 6 tháng đầu năm, tỷ giá tăng mạnh trong các tháng 6 và tháng 7 trước khi hạ nhiệt trở lại vào 3 tháng cuối năm. Tính chung trong cả năm 2018, tỷ giá VND/USD tăng 2,6%.

Trong khi đó, bóc tách riêng theo đà tăng của tỷ giá giữa ngân hàng thương mại và trên thị trường chợ đen, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia nhận thấy tỷ giá năm 2018 tăng khoảng 1,5% so với đầu năm. Tỷ giá ngân hàng thương mại tăng khoảng 2,8%, trong khi tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do đã tăng khoảng 3,5% so với đầu năm.

Tuy nhiên với chính sách điều hành linh hoạt thông qua tỷ giá trung tâm và bắt đầu can thiệp vào thị trường bằng việc bán ra USD để ổn định tâm lý thị trường. Dự trữ ngoại hối được củng cố và duy trì ở mức khá (63,5 tỷ USD), khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã kịp thời mua vào 11 tỷ USD trong năm 2018 tạo điều kiện giữ ổn định tỷ giá.

Do đó, MBS cho rằng, năm 2019, NHNN hoàn toàn có đủ điều kiện chủ động trong việc điều hành tỷ giá linh hoạt trong biên độ an toàn nhờ nguồn cung USD dồi dào và cân đối vĩ mô ổn định.

Hơn nữa, NHNN vẫn quy định mức lãi suất 0% đối với tiền gửi USD cho cả khách hàng cá nhân và tổ chức. Mức chênh lệch lãi suất tiền gửi USD và VND ở mức khá cao trong bối cảnh lạm phát duy trì ở hợp lý khiến người dân có xu hướng bán USD và nắm giữ VND, tạo điều kiện cho NHNN có thêm nhiều dư địa để duy trì mức tỷ giá VND/USD hợp lý.



Tỷ giá USD/VND tăng sẽ có tác động tiêu cực đến những doanh nghiệp đang có nhiều nợ vay bằng đồng USD.

Nhận định về đà tăng của tỷ giá USD/VND trong năm nay, MBS cho rằng nhiều khả năng tỷ giá sẽ đi xuống nhẹ trong năm 2019 khi nền kinh tế Mỹ đã tạo đỉnh tăng trưởng trong 2018 (với dự báo tăng trưởng GDP 2019 là 2,3%) khiến FED sẽ phải giảm bớt cường độ tăng lãi suất. Điều này khiến sức ép lên VND không quá mạnh và do đó, tỷ giá VND/USD trong năm 2019 chỉ tăng nhẹ khoảng 1,5 -2 % nhằm cân đối hai mục tiêu là ổn định vĩ mô và hỗ trợ xuất khẩu.



Còn theo báo cáo của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, áp lực lên tỷ giá được giảm thiểu do các yếu tố tác động trong nước và quốc tế đang có chiều hướng thuận lợi hơn so với dự báo. Cụ thể, khả năng USD sẽ không tăng nhiều thậm chí có thể suy yếu hơn.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) cho rằng: biến động tỷ giá trung tâm VND dự báo sẽ giảm giá không quá 3%. Để thực hiện mục tiêu này, các chuyên gia của VCBS cho rằng, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục sử dụng linh hoạt và kết hợp hài hòa các công cụ và hạn chế các mệnh lệnh hành chính như đã thực hiện trong năm 2018.

Theo đánh giá, tỷ giá USD/VND tăng sẽ có tác động tiêu cực đến những doanh nghiệp đang có nhiều nợ vay bằng đồng USD cũng như những doanh nghiệp nhập khẩu ròng. Ngược lại, việc này sẽ có lợi cho những doanh nghiệp xuất khẩu ròng và không có hoặc có ít nợ vay bằng đồng USD.