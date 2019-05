Giá USD liên tục nhảy múa, vượt mức 23.400 VND/USD

Chiều 7-5, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng 50-60 đồng so với mức niêm yết đầu giờ sáng cùng ngày. Nếu so với trước đó một ngày, giá USD đã tăng khoảng 80 đồng. Có thời điểm trong ngày Sacombank nâng giá bán lên 23.407 VND/USD, nhưng đến cuối giờ chiều lại điều chỉnh giảm xuống 23.375 VND/USD; Techcombank công bố ở mức 23.255-23.395VND/USD, tăng tới 85-90 đồng so với cuối tuần trước.



Tính đến cuối giờ chiều, giá USD tại ngân hàng Vietcombank được niêm yết ở mức 23.275 – 23.395 VND/USD. So với cuối tuần qua, hiện giá USD tại nhà băng này đã tăng thêm 65 đồng ở chiều mua vào và tăng tới 85 đồng mỗi USD ở chiều bán ra.

Trong khi đó, Eximbank niêm yết giá mua vào bán ra ở mức 23.270 – 23.370 VND/USD. So với giá chốt phiên cuối tuần qua, giá USD tại ngân hàng này tăng 80 đồng mỗi đôla ở cả hai chiều mua và bán.

Giá USD tại các nhà băng tăng mạnh khiến giá USD trên thị trường tự do cũng bật tăng theo. Tuy nhiên, so với cùng thời điểm kể trên thì mức tăng tại các ngân hàng vẫn cao so với giá USD trên thị trường tự do. Bằng chứng là vào lúc 4h chiều nay, giá mua và bán USD trên chợ đen dao động quanh ngưỡng 23.290 - 23.310 VND/USD.

Chủ một cửa hàng vàng ở quận 9 cho biết: "Nếu tính trong cả ngày nay, giá USD chỉ tăng khoảng 30-40 đồng tùy từng thời điểm. Nhưng nếu tính từ cuối tuần trước thì mức tăng của đồng bạc xanh cũng chỉ khoảng 50-60 đồng mỗi USD. So với đà tăng của các ngân hàng thương mại, thì mức tăng này vẫn ở mức thấp”.

Đồng USD duy trì sức mạnh do đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc giảm ở mức mạnh nhất trong vòng 3 năm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố sẽ nâng thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ 10-5.

Công ty chứng khoán SSI vừa công bố báo cáo cho rằng, thông tin tăng trưởng GDP quý I của Mỹ vượt xa dự báo, lên mức 3,2% đã khiến đồng USD tăng giá mạnh. Diễn biến quốc tế cùng với sự thu hẹp đột ngột chênh lệch lãi suất VND-USD trên liên ngân hàng đã tác động mạnh đến tâm lý thị trường khiến tỷ giá USD/VND bật tăng trên cả ngân hàng và thị trường tự do.

Theo SSI, áp lực đối với tỷ giá USD/VND đã gia tăng đáng kể so với giai đoạn quý I, bao gồm áp lực từ diễn biến quốc tế, nguồn cung USD đã giảm bớt và cán cân thương mại bớt thuận lợi. Nhiều khả năng USD/VND sẽ giao dịch ở mặt bằng mới dao động quanh mức 23.300 đồng.

Mặc dù áp lực tỷ giá có gia tăng, tuy nhiên SSI cho rằng vẫn có những cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng tỷ giá USD/VND sẽ được kiểm soát tốt như kinh nghiệm điều hành của Chính phủ và NHNN, dự trữ ngoại hối gia tăng đáng kể đã củng cố nguồn lực để bình ổn thị trường nếu có biến động mạnh.