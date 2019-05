Giá USD tiếp tục 'bốc hoả'

Sáng 9-5, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.051 VND/USD, tăng 6 đồng so với hôm qua. Với biên độ +/-3%, tỷ giá sàn và tỷ giá trần áp dụng cho hôm nay là 22.359 - 23.743 VND/USD.



Sau 4 phiên liên tiếp, đà tăng của tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tại Sacombank sáng nay giá bán USD lên mức 23.460 VND/USD, tức là tăng 32 đồng so với giá chốt phiên chiều qua. Tính từ đầu tuần tới giờ, giá USD tại Sacombank đã tăng thêm 150 đồng mỗi đôla.

Tại Vietcombank, cuối giờ sáng niêm yết giá mua vào - bán ra ở mức 23.340 – 23.460 VND/USD, tăng thêm 40 đồng so với chiều qua và đây cũng là mức giá mà BIDV niêm yết.

Trên thị trường tự do, giá USD ở cả hai chiều mua và bán vẫn rẻ hơn nhiều so với giá niêm yết tại các NH thương mại. Cụ thể, tính đến 12h trưa nay, giá mua vào bán ra USD trên chợ đen dao động quanh ngưỡng 23.390-23.410 VND/USD, thấp hơn giá USD tại các ngân hàng 40-50 đồng mỗi USD. Tính từ đầu tuần tới giờ, giá USD trên thị trường tự do cũng chỉ tăng khoảng 120 đồng mỗi đôla.

Tính từ đầu tuần đến nay, giá USD tại các ngân hàng đã tăng khoảng 125 - 160 đồng mỗi đôla. Trong khi đó, mức tăng này trên thị trường tự do chỉ khoảng 110- 120 đồng/USD

Việc các ngân hàng đẩy giá bán USD lên cao hơn cả thị trường tự do, theo một số chuyên gia, một phần xuất phát từ tình trạng các nhà băng đã bán quá đà ngoại tệ cho Ngân hàng Nhà nước dẫn tới nguồn cung trên thị trường tạm thời chưa cân đối được. Tuy nhiên, theo Phó Tổng giám đốc ngân hàng SCB, ông Nguyễn Đức Hiếu, hiện ngân hàng này vẫn đáp ứng nhu cầu ngoại tệ bình thường của khách hàng.

Theo nhận định của giới chuyên gia, sở dĩ USD tăng mạnh trong những ngày gần đây là do tác động tâm lý từ việc đồng USD trên thị trường thế giới tăng sau khi chính quyền ông Donal Trump tuyên bố cứng rắn về việc đàm phán thương mại Mỹ - Trung.