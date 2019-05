Giá USD tiếp tục dậy sóng, nhảy lên mức 23.467 đồng/USD

(PLO)- Sáng nay (20/5), tỷ giá trung tâm do NHNN công bố ở mức 23.069 VND/USD, vọt tăng 15 đồng mỗi USD so với mức công bố trước. Đồng USD trong các ngân hàng và trên thị trường tự do tiếp tục tăng giá mạnh so với mức niêm yết hôm qua