Hôm nay, ngày 14-12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỉ giá trung tâm của cặp tiền USD/VND ở mức 23.191 VND/USD, giảm 16 đồng so với ngày hôm trước. Với biên độ +/-3% theo quy định, tỷ giá sàn là 22.495 VND/USD, tỷ giá trần 23.887 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại sáng nay biến động nhẹ. Cụ thể, tại Vietcombank, tỉ giá đồng USD niêm yết mua – bán ở mức 22.820 – 23.090 VND/USD, không thay đổi so với giá chốt phiên hôm qua. Còn tại BIDV, niêm yết giao dịch ở mức 22.855 – 23.095 VND/USD, tăng 5 đồng ở cả hai chiều giá đóng cửa chiều qua.

Ngược lại, Vietinbank hiện niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 22.830 – 23.090 VND/USD, giảm 5 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh bất ngờ tăng 35 đồng so với cuối tuần trước, giao dịch mua – bán phổ biến ở mức 23.640 – 23.700 VND/USD. Nếu so với thời điểm đầu tháng 12, đến nay, giá đồng USD trên thị trường tự do đã tăng từ 180 - 200 mỗi USD.

Ghi nhận thị trường ngoại hối tại Việt Nam trong tuần qua, các chuyên gia tài chính tại Công ty chứng khoán SSI nhận thấy tỉ giá biến động mạnh, tăng tới 1,02% ở cả trên thị trường liên ngân hàng và niêm yết tại ngân hàng thương mại.

Đặc biệt, trong phiên giao dịch ngày thứ 2 tuần trước, tỉ giá niêm yết tại ngân hàng Vietcombank đã tăng tới 1,5% chỉ trong vòng 1 ngày, lên mức VND 22.950 – 23.220 VND/USD.

Tuy nhiên, SSI Research cho rằng việc chỉnh tăng giá bán USD chỉ mang tính chất tạm thời và thể hiện sự thiếu hụt USD cục bộ trên thị trường. Ngay lập tức, NHNN đã thực hiện bước điều chỉnh giảm tỉ giá bán USD trên Sở giao dịch hàng hóa NHNN từ 23.850 VND/USD xuống còn 23.150 VND/USD, nhằm trấn an tâm lý thị trường cũng như thể hiện động thái sẵn sàng bán USD nếu cần thiết.

Nhờ đó, tỉ giá đã hạ nhiệt và kết tuần, tỉ giá niêm yết tại Vietcombank là 22.830 - 23.100 VND/USD, tăng 140 đồng ở chiều mua vào và 180 đồng ở bán ra so với tuần trước nữa.

Về cơ bản, đồng VND vẫn cho thấy sức mạnh của mình thông qua nguồn cung ngoại tệ vào Việt Nam vẫn duy trì tích cực. Cán cân thương mại thặng dư, dòng vốn FDI giải ngân và dòng tiền kiều hối khả quan.

Bên cạnh đó, dòng vốn gián tiếp thông qua các thương vụ mua bán và sáp nhập cũng duy trì tốt như thỏa thuận SK Group Hàn Quốc mua lại cổ phần của The CrownX (TCX - công ty con của Masan) trị giá 350 triệu USD hay việc Mizuho Nhật Bản chi 170 triệu USD mua lại một phần cổ phần của MoMo.