Chỉ sau vài phút mở cửa giao dịch sáng nay, ngày 4-6, giá vàng miếng SJC tại Eximbank đã có tới 4 lần điều chỉnh giảm. Theo đó, giá vàng tại đây niêm yết giá mua vào – bán ra ở mức 56,3 – 56,9 triệu đồng/lượng, “bốc hơi” 850.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng hôm qua.



Còn tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng cũng liên tục được điều chỉnh giảm nhưng mức giảm thấp hơn so với Eximbank. Cụ thể, giá vàng miếng SJC lúc 9h sáng niêm yết ở mức 56,35 – 57 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 350.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá chốt phiên chiều qua.

Thậm chí, doanh nghiệp kinh doanh vàng Mi Hồng còn hạ giá bán xuống sâu dưới mốc 57 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 56,45 – 56,85 triệu đồng/lượng, giảm 450.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với giá chốt phiên hôm trước.

Trước đà lao dốc đột ngột của giá vàng thế giới, các doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nước lại nới chênh lệch giữa giá mua và bán lên từ 350.000 – 600.000 đồng/lượng để phòng rủi ro.

Cùng thời điểm này, trên thị trường thế giới, giá vàng đã “rơi” tới 50 USD/ounce so với mức giá cao nhất trong ngày hôm qua, giao dịch phổ biến ở mức 1.860 USD/ounce, tương đương giảm khoảng 1,4 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm. Qui đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 51,9 triệu đồng/lượng.

Dù cùng chiều với giá vàng thế giới nhưng mức giảm của giá vàng miếng trong nước vẫn chưa tương xứng khiến giá vàng SJC cao hơn thế giới 5 triệu đồng/lượng.

Các chuyên gia, giá vàng thế giới hôm nay giảm sâu do kinh tế Mỹ ngày càng sáng sủa, USD tăng giá trên diện rộng. Theo báo cáo việc làm khu vực tư nhân do ADP vừa công bố cho thấy số lượng việc làm mới trong tháng 5 đạt 978.000 việc làm, tăng hơn rất nhiều so với dự đoán của các chuyên gia ở mức 671.000 việc làm. Điều này cho thấy thị trường việc làm tại Mỹ đang tốt lên.

Từ đó, giới đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm thực hiện thắt chặt chính sách tiền tệ, nâng lãi suất đồng USD, khiến nhiều người dịch chuyển một phần dòng tiền vào USD khiến đồng tiền này tăng giá, qua đó cũng tạo sức ép lên giá vàng.