Giá vàng lại tiếp tục 'nhào lộn', bước vào cơn sóng mới?

Phiên giao dịch sáng nay (18-8) giá vàng SJC tăng mạnh trở lại, có nơi điều chỉnh tăng tới 2,5 triệu đồng/lượng, nâng giá bán vượt xa mốc 58 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giá mở cửa phiên giao dịch được niêm yết ở mức 56,7 - 58,45 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng gần 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra và tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào so với giá chốt phiên chiều qua.

Thế nhưng, đến 10h, giá vàng SJC lại liên tiếp điều chỉnh giảm 5 lần trong khoảng 30 phút, với các bước giá dao động từ 50.000 – 150.000 đồng/lượng, kéo giá mua – bán về quanh ngưỡng 56,35 – 58 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán hiện vẫn ở mức cao, khoảng 1,7 triệu đồng/lượng.



Tương tự, vàng SJC tại một số tổ chức lớn cũng được điều chỉnh giảm. Từ mốc 58 triệu đồng/lượng lúc mở cửa thì đến 10h30, giá bán vàng SJC tại Công ty kinh doanh vàng Mi Hồng chỉ còn 57,3 triệu đồng/lượng (bán) và 56,3 triệu đồng/lượng (mua), giảm 700.000 đồng/lượng chỉ trong thời gian ngắn.

Trong khi đó giá vàng SJC tại một số ngân hàng vẫn ở mức cao chót vót. Cụ thể, tại ngân hàng SCB niêm yết giá mua bán ở mức 56,5 – 58,5 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng tới 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chiều qua.

Tại TPBank gold, vàng SJC cũng được niêm yết ở mức khá cao 56,8 – 58,3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay có lúc lên tới 1.996 USD/ounce, tăng tới 56 USD/ounce so với một ngày trước. Giá vàng thế giới qui đổi tương đương khoảng 55,9 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua và thấp hơn khoảng 2 triệu đồng/lượng so với vàng SJC.

Giá vàng thế giới tăng nhanh trở lại, khi các nhà đầu tư quay lại chọn vàng làm nơi trú ẩn an toàn trước những thông tin về số ca lây nhiễm COVID-19 vẫn tiếp tục tăng, cộng thêm với việc Mỹ và Trung Quốc bất ngờ hoãn cuộc họp trực tuyến nhằm đánh giá 6 tháng thực hiện thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Trước đó, cuộc họp dự kiến diễn ra trong ngày 15-8.