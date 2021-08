Như vậy, so với hôm qua, giá vàng tiếp tục tăng nhẹ lên 200 ngàn đồng/lượng. Trong phiên giao dịch hôm 17-8, giá vàng là 1.788 USD, tương đương 49,7 triệu đồng.



Ngân hàng Bank of Montreal (Canada) nhận định, giá vàng được kỳ vọng tăng do được hỗ trợ bởi nền kinh tế toàn cầu vẫn đang trong tình trạng đối mặt với rủi ro mới từ biến thể Delta.

Ngân hàng Canada này cũng dự đoán giá vàng sẽ tăng trung bình vào khoảng 1.815 USD/ounce vào cuối năm.



Ở góc nhìn lạc quan hơn, ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá vàng sẽ đạt 2.000 USD vào cuối năm khi nhu cầu mua của người tiêu dùng và ngân hàng trung ương tăng lên.



Quả thật, theo thông tin từ Hội đồng vàng thế giới (WGC), trong nửa đầu năm 2021, các ngân hàng trung ương đã mua tổng cộng 332,2 tấn vàng.



Tuy nhiên, ông Dominic Schnider, Giám đốc hàng hóa và ngoại hối Châu Á Thái Bình Dương của Quỹ UBS Global Wealth Management, cảnh báo các nhà đầu tư nên cân nhắc lại việc nắm giữ vàng của họ khi nền kinh tế toàn cầu phục hồi và đồng bạc xanh mạnh lên trong thời gian sắp tới. Do đó, giá vàng kỳ vọng quay đầu giảm còn 1.600 USD/ounce, tương đương 44,5 triệu đồng.

