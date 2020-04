Giá vàng thế giới đột ngột quay đầu 'rơi tự do'

Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới lại giảm thêm 30 USD/ounce. Chỉ sau gần 3 ngày liên tiếp giảm giá, kim loại quý trên thị trường thế giới đã “bốc hơi” khoảng 50 USD/ounce, tương đương giảm khoảng 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giao ngay trong phiên giao dịch cuối tuần dao động quanh ngưỡng 1.687 USD/ounce, quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới tương đương khoảng 47,7 triệu đồng/lượng.



Giá vàng thế giới giảm mạnh do các nhà đầu tư ngừng mua vào nhờ hàng loạt thông tin tích cực như Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về việc sẽ mở lại nền kinh tế nước này, thủ tướng Đức cũng khẳng định tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát...

Tương tự, thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong ngày thứ Sáu, ghi nhận tuần tăng thứ 2 nhờ được hỗ trợ bởi thông tin khả năng sớm có thuốc điều trị COVID-19.

Trong khi giá vàng thế giới lao dốc thì giá vàng trong nước lại đi ngang hoặc điều chỉnh giảm nhỏ giọt. Giá vàng miếng SJC trong ngày cuối tuần dừng lại ở mức 47,52-48,3 triệu đồng/lượng (mua-bán), không đổi so với giá chốt phiên chiều qua.

Một số cửa hàng vàng khác điều chỉnh giảm nhẹ vài chục ngàn đồng/lượng. Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại hệ thống cửa hàng của Công ty Vàng bạc Phú Quý niêm yết giá mua-bán ở mức 47,6-48,15 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với giá chiều hôm qua.

Chênh lệch giữa giá mua và bán của sản phẩm vàng miếng SJC được thu hẹp lại rất nhiều, hiện chỉ còn khoảng 550.000-780.000 đồng/lượng.

Như vậy, sau vài ngày liên tiếp thấp hơn giá vàng thế giới thì đến hôm nay, giá vàng SJC đã quay trở lại mức cao hơn thế giới gần 500.000 đồng/lượng.

Giá bán USD trên thị trường tự do sáng 18-4 ở mức 23.600 VND/USD, không đổi so với ngày hôm qua. Trong khi đó, tại Ngân hàng Vietcombank, giá đóng cửa dừng lại ở mức 23.300-23.510 VND/USD (mua-bán), giảm tới 40 đồng mỗi USD so với một ngày trước đó.