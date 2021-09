Trong tình hình dịch bệnh, vấn đề tài chính đang là khó khăn chung của nhiều hộ gia đình. Không chỉ phải hoãn lại mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống mà sinh hoạt hàng ngày cũng mất đi sự cân bằng. Vì vậy, cần có nhiều gói vay hỗ trợ kịp thời đến người dân.



Thực tế cho thấy, dịch bệnh kéo dài đã làm cho cuộc sống người dân có nhiều thay đổi. Đại đa số người tiêu dùng ưu tiên chọn những mặt hàng thiết yếu (đặc biệt là thực phẩm), sản phẩm giúp chăm sóc sức khỏe, tăng sức đề kháng... Số liệu của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy trong các tháng đầu năm, nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng lương thực tăng 4,51% so với năm trước, các mặt hàng thực phẩm thì tăng 12,28% so với năm trước. Tuy nhiên, thu nhập bình quân của người lao động lại có dấu hiệu giảm và số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động tiếp tục tăng. Do đó có sự chênh lệch giữa thu chi cũng như tiềm ẩn nhiều khó khăn khác trong đời sống người dân.

Đồng cảm với nỗi lo của người dân khi thu nhập giảm trong điều kiện mưu sinh bị hạn chế và sự tăng bất thường của các khoản chi cho nhu cầu thực phẩm, cùng với đó là không thể thực hiện thanh toán khoản vay đúng hạn do sống trong các khu vực phong tỏa, từ ngày 01-09 đến ngày 30-09-2021, HD SAISON triển khai ưu đãi “Vay hôm nay – 4 tháng sau mới trả” dành cho người tiêu dùng đang sống tại các tỉnh, thành phố đang áp dụng Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về những biện pháp liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.

HD SAISON triển khai ân hạn thời gian trả nợ trong 3 tháng dành cho khách hàng vay tiền mặt.



Theo đó, HD SAISON sẽ hỗ trợ giảm áp lực về thanh toán khoản vay trong mùa dịch bằng việc chủ động ân hạn thời gian trả nợ trong 3 tháng đầu tiên và sau thời gian này thì khách hàng mới cần thực hiện thanh toán khoản thanh toán hàng tháng kỳ đầu tiên.





Nói cách khác, thay vì khách hàng sẽ bắt đầu trả khoản thanh toán hàng tháng đầu tiên theo quy định tại hợp đồng vay trong vòng 30 ngày sau khi ký hợp đồng thì nay với việc được ân hạn thêm 3 tháng thì thời gian thanh toán được kéo dài trong vòng 4 tháng sau. Khách hàng sẽ thấy được lợi ích mà gói vay ưu đãi này mang lại, vì với khoảng thời gian dài như vậy, khách hàng sẽ có đủ thời gian để phục hồi khả năng tài chính khi tình hình dịch bệnh được cải thiện, giãn cách xã hội được nới lỏng và doanh nghiệp tái hoạt động kinh doanh. Ngoài ra gói vay này có lãi suất khá thấp chỉ 1,17% tháng.

Khách hàng là chủ thuê bao điện thoại di động chỉ cần cung cấp các giấy tờ cơ bản gồm CMND/CCCD, hộ khẩu/giấy phép lái xe là đã có thể đăng ký gói vay này. Đây được xem là nỗ lực và ứng biến linh hoạt của HD SAISON để giúp khách hàng vừa có được khoản vốn vay để có thể giải quyết được những khó khăn khi thu nhập bị ảnh hưởng vừa góp phần giúp khách hàng thực hiện tốt giãn cách xã hội qua việc không phải đến các điểm thu hộ để thanh toán khoản vay nhằm góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Việc thường xuyên đưa các gói vay có lãi suất ưu đãi và nhất là trong lúc dịch bùng phát, HD SAISON cũng đang góp phần cùng Chính phủ “vừa sẵn sàng phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội” bằng các giải pháp thiết thực, hữu ích giúp kích cầu nền kinh tế, an sinh xã hội và thể hiện sự quan tâm đến đời sống tinh thần của người dân.

Để biết thêm thông tin chi tiết về ưu đãi, người tiêu dùng có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn của HD SAISON tại các điểm giới thiệu dịch vụ. Ngoài ra, người dân cũng có thể truy cập www.facebook.com/HDSAISONFinance chọn “nhắn tin” để được tư vấn miễn phí hoặc đăng ký vay trực tuyến với HD SAISON tại www.hdsaison.com.vn/vn/dich-vu/dang-ky-vay.html.