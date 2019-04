HDBank: Top 5 ngân hàng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất

FAST500 - Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam là bảng xếp hạng do VNR phối hợp cùng Báo VietnamNet thực hiện. Bảng xếp hạng FAST500 dựa trên kết quả nghiên cứu, đánh giá độc lập của Vietnam Report đối với các doanh nghiệp, dựa trên tiêu chí tăng trưởng kép (CAGR) về doanh thu và hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, các tiêu chí như tổng tài sản, tổng lao động, các chỉ số sinh lời ROA, ROE, lợi nhuận sau thuế và uy tín doanh nghiệp trên truyền thông cũng góp phần xác định quy mô cũng như vị thế của doanh nghiệp trong ngành hoạt động.



Đại diện ngân hàng nhận giải Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất năm 2019.



Tổng tài sản tăng 22 lần trong 10 năm

Những năm gần đây, HDBank là một trong những ngân hàng có tốc độ tăng trưởng vượt bậc. Chỉ tính riêng 10 năm từ 2008 - 2018, quy mô tổng tài sản của HDBank đã tăng 22 lần, đạt 216.057 tỷ đồng, đưa vị thế của ngân hàng vào Top đầu những ngân hàng hoạt động hiệu quả trên thị trường, với sức mạnh tài chính và uy tín vượt trội.

HDBank tiếp tục giữ vững vị thế ngân hàng có tăng trưởng lợi nhuận ròng CAGR bình quân cao nhất trên toàn hệ thống. Thống kê trong vòng 5 năm, CAGR của HDBank đạt mức 67,1% (lợi nhuận ròng có thể phân phối cho cổ đông ngân hàng), vượt xa các ngân hàng tư nhân có CAGR cao trong ngành đứng vị trí kế sau.

Trong vòng 5 năm, giai đoạn 2013-2018, CAGR của HDBank đạt mức 67,1%



Duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, hiệu quả kinh doanh vượt trội, chất lượng tài sản tốt nhất toàn ngành, năm 2018 ghi nhận hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh của HDBank có những tăng trưởng đáng kể so với năm trước với tổng tài sản đạt 216.057 tỷ đồng, tăng 14,1% so với năm 2017; lợi nhuận trước thuế 4.005 tỷ đồng, tăng 65,7% so với năm 2017, đạt 101,8% kế hoạch. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ HDBank được kiểm soát chặt ở mức 1,1% - thấp nhất toàn ngành.

Đầu năm 2018, cổ phiếu HDB của HDBank được niêm yết, nhanh chóng đưa ngân hàng vào Top 20 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất và sau một năm được chọn vào danh mục VN30 – 30 doanh nghiệp tốt nhất trên sàn chứng khoán HOSE.

Thành công sau sáp nhập DaiABank và mua lại công ty tài chính Société Générale (SGVF – Cộng hòa Pháp) – HD SAISON ngày nay đã giúp HDBank khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành. Đồng thời, hiệu quả sáp nhập còn là đòn bẩy giúp HDBank tăng nhanh về lợi nhuận, nới rộng mạng lưới cung cấp sản phẩm – dịch vụ, tiếp cận thêm hàng triệu khách hàng mỗi năm.

Kế hoạch 5 năm: Tốc độ tăng trưởng 25%/năm

Tiếp tục chiến lược phát triển đưa HDBank trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu, HDBank đã chuẩn bị mọi nền tảng cho kế hoạch 5 năm (2017 – 2021) với tốc độ tăng trưởng từ bình quân 25% mỗi năm, tỉ lệ tăng trưởng lợi nhuận 37%/năm, phục vụ số lượng 15 triệu khách hàng vào năm 2021. Đồng thời, mục tiêu tăng trưởng của ngân hàng luôn gắn liền với sự thịnh vượng bền vững. Ngân hàng dành ưu tiên cho các trách nhiệm với người lao động, xã hội và cộng đồng theo đúng định hướng “Cam kết lợi ích cao nhất”.

Tiên phong ra đời với 30 năm hình thành và phát triển, HDBank đã vinh dự đón nhận nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước như: “Doanh nghiệp quản lý tốt nhất” tại khu vực Châu Á trong 2 năm liền; “Ngân hàng tốt nhất năm 2017”; “Ngân hàng Quản lý tiền mặt tốt nhất Việt Nam” trong 5 năm liền (2012, 2013, 2014, 2015 và 2016); Ngân hàng có dịch vụ Quản lý tiền mặt và tài trợ thương mại tốt nhất Khu vực Châu Á Thái Bình Dương do Khách hàng của tạp chí Euromoney bình chọn (2018, 2019); Giải Bạch kim Báo cáo thường niên của Hiệp hội truyền thông Mỹ (LACP); “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” của HR Asia…