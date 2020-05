Lãi hợp nhất của MB quý I đạt 2.196 tỉ đồng

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ quý I/2020.

Theo đó, Ngân hàng đạt mức lợi nhuận hợp nhất 2.196 tỉ đồng, tương đương 91% so với cùng kỳ 2019 trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Quý I/2020, MB đã hoàn thành kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019 và bán cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư nước ngoài, tạo được thặng dư vốn cổ phần gần 1.200 tỉ đồng. Việc này đã giúp MB nâng hệ số an toàn vốn (CAR) hợp nhất tăng lên trên 11% (tỷ lệ an toàn vốn theo quy định hiện hành của NHNN là 8%) - đây là chỉ số an toàn vốn ở mức cao trên thị trường hiện nay.



Báo cáo tài chính hợp nhất của MB cho biết, tính đến hết 31-3, tổng tài sản của Ngân hàng đạt gần 407.000 tỉ đồng, dư nợ tín dụng đạt gần 262.000 tỉ đồng, duy trì mức ổn định so với thời điểm cuối năm 2019. Chỉ tiêu huy động vốn riêng Ngân hàng đạt 269.000 tỉ đồng. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất của MB được kiểm soát chỉ ở mức 1,62% và tỷ lệ nợ xấu riêng ngân hàng là 1,46%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu riêng MB là 107%.