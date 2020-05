Lãi suất hấp dẫn giúp thị trường xe máy khởi sắc

Xe máy tiếp tục là phương tiện di chuyển chủ yếu của người Việt, chiếm hơn 85% tổng số phương tiện. Theo thống kê của Bộ Giao thông Vận tải, cuối năm 2011 Việt Nam có khoảng 33,4 triệu xe máy đang lưu thông. Hiện tại, Việt Nam xếp thứ 4 trong danh sách các quốc gia tiêu thụ xe máy nhiều nhất thế giới, đứng sau Ấn Độ, Trung Quốc và Indonesia.



Một số chuyên gia đã đưa ra dự báo thị trường xe máy sẽ bão hòa do sự phát triển của phương tiện công cộng và xe hơi cá nhân, nhưng sức tiêu thụ xe máy những năm gần đây vẫn rất lớn. Theo thống kê của MotorCycles Data, kết thúc năm 2019, tổng lượng tiêu thụ đạt 3,25 triệu xe, trong đó Honda vẫn là thương hiệu xe máy được người Việt ưa chuộng nhất, với tổng công suất 2,5 triệu chiếc xe bán ra mỗi năm. Thị trường đang chứng kiến xu hướng người tiêu dùng nâng cấp từ xe số sang xe ga đời mới có kiểu dáng hiện đại, tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến giúp xe hoạt động hiểu quả và ít gây ô nhiễm môi trường hơn.



Là phương tiện di chuyển và mưu sinh quan trọng của hầu hết người lao động, xe máy có giá trị khá lớn so với mức lương trung bình của một người. Do đó các gói vay tiêu dùng đã giúp người lao động giảm bớt gánh nặng tài chính, đặc biệt là khi thu nhập của họ bị giảm mạnh do dịch bệnh như thời điểm này.



Trong số các công ty tài chính chịu sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước, dịch vụ cho vay mua xe máy trả góp của HD SAISON đang dẫn đầu thị trường, ước tính chiếm gần 40% thị phần cả nước.

Từ khi đi vào hoạt động năm 2007, dịch vụ tài chính tiêu dùng của HD SAISON đã sớm có mặt tại các cửa hàng xe máy và siêu thị điện máy ở Việt Nam, trở thành thương hiệu được khách hàng lựa chọn đầu tiên mỗi khi có nhu cầu trả góp. Nhân viên tư vấn rõ ràng, thủ tục đơn giản, xét duyệt khoản vay nhanh, chính sách minh bạch là những ưu điểm giúp HD SAISON nắm giữ vị thế số một trong thị trường cho vay trả góp xe máy và tốp 3 công ty tài chính tiêu dùng lớn nhất Việt Nam.



Chính sách hấp dẫn cho vay mua xe máy

Trong các năm qua, HD SAISON và Honda Việt Nam thường hợp tác triển khai nhiều chương trình ưu đãi thiết thực cho người vay mua xe máy. Khi Covid-19 bùng phát và tác động tiêu cực tới nền kinh tế cũng là thời điểm HD SAISON và Honda bắt đầu thảo luận và lên kế hoạch chung tay hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn tài chính.

Cụ thể từ nay đến 31-7-2020, khách hàng vay trả góp với HD SAISON để mua xe máy Honda sẽ nhận được ưu đãi lãi suất 0,79% hoặc 0,99% và trả trước 0 đồng. Chương trình áp dụng cho các dòng xe Honda được nhiều người yêu thích là Vision, Air Blade và Wave Alpha, tại các đại lý chính hãng của Honda trên toàn quốc, thời gian trả góp linh hoạt từ 9 tới 24 tháng. Ngoài ra, khách hàng vay mua trả góp các mẫu xe Honda khác thông qua HD SAISON vẫn được áp dụng lãi suất ưu đãi 1,37% và được nhận cà vẹt gốc.

Ngoài các ưu đãi kể trên, khách hàng vay trả góp với HD SAISON để mua bất kỳ xe máy nào cũng được tham gia gói Hoàn tiền 24 triệu. Đây là gói ưu đãi tạo nên dấu ấn thương hiệu của HD SAISON khi là công ty tài chính đầu tiên có chính sách hoàn tiền cho khách hàng thanh toán đủ và đúng hạn, qua đó không chỉ đem đến cho khách hàng một khoản tiền hoàn lại hàng tháng mà còn giúp duy trì lịch sử tín dụng của khách hàng ở tình trạng tốt.

Ngoài xe máy, người tiêu dùng còn có thể vay mua các sản phẩm điện máy, điện thoại, nội thất, vật liệu xây dựng, vé máy bay, ô tô, xe tải nhẹ, đi du lịch, tổ chức tiệc cưới,… hoặc vay tiền mặt trả góp với HD SAISON. Hệ thống điểm giới thiệu dịch vụ lớn nhất thị trường tài chính tiêu dùng với gần 18.000 điểm tại 63 tỉnh thành toàn quốc của HD SAISON giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ trả góp. Thực tế đã có hơn 7 triệu khách hàng vay tiêu dùng với HD SAISON để giải quyết các nhu cầu cá nhân, nâng cao chất lượng sống của bản thân và gia đình.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể truy cập www.hdsaison.com.vn hoặc tới điểm giới thiệu dịch vụ gần nhất của HD SAISON.